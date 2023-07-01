Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14

Hậu trường 01/07/2023 16:55

Ngày 1/7, Đặng Tú Thanh được tổ chức Guinness Việt Nam xác nhận là ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam năm 2016 đã tử vong tại Hải Phòng.

Sáng nay (ngày 1/7), vào khoảng 10h, ca nương Đặng Tú Thanh (14 tuổi) gặp tai nạn giao thông khi ngồi sau xe máy do chị gái Đặng Tú Uyên (18 tuổi) chạy trên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Va chạm với một ôtô Mazda màu trắng loại 5 chỗ, Tú Thanh đã tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Trong khi đó, chị gái của em bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. 

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến ca nương tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, đường vắng, tốc độ va chạm mạnh. Đoạn đường xảy ra tai nạn vừa mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa cho phép phương tiện giao thông qua lại, trừ xe công vụ và xe phục vụ công trình. Tuy nhiên, người dân thường xuyên đi vào dù chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã cảnh báo.

Tú Thanh (sinh năm 2009) sinh ra trong một gia đình kinh doanh, không ai theo nghệ thuật, nhưng Tú Thanh có niềm đam mê đặc biệt với dòng nhạc dân gian như ca trù, xẩm, chèo... Cô bé từng tạo hiện tượng khi tham gia loạt gameshow như "Biệt tài tí hon", "Người hùng tí hon", "Gương mặt thân quen nhí". 

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 - Ảnh 2
Ca nương nhí Tú Thanh

Trở về từ cuộc thi “Người hùng tí hon”, Tú Thanh nổi lên như một hiện tượng hiếm gặp trong làng âm nhạc dân gian Việt Nam. Năm 2016, ô bé được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Từ khi lên 3 tuổi, Thanh đã có những biểu hiện đam mê âm nhạc, đặc biệt là dòng âm nhạc dân gian. Tuổi thơ của cô bé là những chiều theo bà ra đình làng Trung Nghĩa (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xem người lớn biểu diễn.

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 - Ảnh 3
Thanh Tú thể hiện xuất sắc vai diễn Thị Mầu

Cô Bùi Thị Huế - mẹ Tú Thanh – cho biết: "Thanh thích hát từ khi còn học mẫu giáo, Thanh thường xem trên internet rồi học thuộc các bài hát rất nhanh thậm chí là những bài chỉ người lớn mới hát được".

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 - Ảnh 4
Tú Thanh biểu diễn ở một ngôi chùa năm 2022

Khi được hỏi nguyên nhân khiến cô bé yêu thích dòng nhạc này, Tú Thanh chia sẻ: “Con thích nghe nhạc dân gian trong một lần nghe cụ bà Hà Thị Cầu hát. Sau đó, con hay mở các clip nhạc dân gian, tua đi tua lại để hát theo. Từ đó, con thích dòng nhạc này và mang nó đi dự thi...”

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