Mới đây, trong ngày sinh nhật lần thứ 61, ông tâm sự nhiều về sự nghiệp lận đận của một kép đẹp nhưng lại bị giao toàn vai…ác.

"Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc khi chị ca sĩ Hạ Châu, con gái của cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn và một số thành viên mừng sinh nhật lần thứ 61 của tôi. Trong hành trang nghệ thuật vốn lận đận của tôi, rất hiếm có những ngày sinh nhật được tổ chức ấm áp tình nghệ sĩ như vậy" – Nghệ sĩ Khánh Tuấn nói

Ông cho rằng việc bị "chết vai" với những tính cách phản diện có thể là do cá tính mạnh mẽ, hùng hồn của ông trên sàn diễn. "Tôi luôn quyết đoán, có cá tính lao về phía trước, chấp nhận liều lĩnh để thử nghiệm, nên các đạo diễn cứ thế mà giao vai kép độc cho tôi. Người thầy đầu tiên phát hiện ra năng khiếu diễn vai phản diện chính là cố NSƯT Bửu Truyện, sau đó tôi học thêm cách diễn vai kép độc của các bận tiền bối như: Văn Ngà, Hùng Minh, Hoàng Giang, Thanh Tòng, Trường Sơn…mỗi người tôi tích lũy một chút để làm nên sở trường".

Nghệ sĩ Khánh Tuấn là một trong số ít nghệ sĩ trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước chuyên trị những vai kép độc trên sân khấu cải lương

"Tôi nhận thấy vấn đề ở chỗ biến gam màu đó tươi tắn, đổi mới liên tục, để không bị cũ. Cách diễn vai phản diện vì thế đòi hỏi sự tinh tế, cập nhật liên tục thông tin về những gì liên quan đến vai diễn từ cuộc sống đương đại. Theo chân đoàn Tình ca Bắc Sơn biểu diễn ở các trại giam, các nhà tù, phục vụ văn nghệ cho các đối tượng lầm đường, lạc bước, tôi học được nhiều kinh nghiệm quý để áp dụng" – Nghệ sĩ Khánh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Khánh Tuấn tích cực hoạt động chuyên môn bên cạnh công tác thiện nguyện do ông chủ xướng. Soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn – Trưởng đoàn cải lương Thanh Nga, cho biết: "Tôi quý tính cách chăm lo cho người nghèo khó của nghệ sĩ Khánh Tuấn. Nhiều lần đoàn tổ chức biểu diễn không nhận thù lao ở các chùa, anh còn bỏ tiền túi ra mua gạo, thực phẩm đến tặng cho bà con nông dân nghèo ở khu vực quanh các chùa. Ngoài ra, anh là nghệ sĩ thường xuyên đưa các hoạt động văn nghệ thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, mang những món quà tinh thần đến cho trẻ em nghèo ở các mái ấm tình thương, các bệnh nhân, học viên các trung tâm dạy nghề. Nghĩa cử của anh thật đáng quý" – soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn nói.