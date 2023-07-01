Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61

Hậu trường 01/07/2023 12:26

Sáng ngày 1/7, nghệ sĩ Khánh Tuấn đã tổ chức gặp gỡ các nghệ sĩ đã gắn bó cùng ông mang lời ca tiếng hát phục vụ các đối tượng khán giả không có điều kiện đến xem nghệ thuật để mừng sinh nhật lần thứ 61.

Nghệ sĩ Khánh Tuấn thường xuyên được khán giả yêu cầu diễn lại các vai kép độc như: Mã Tắc ("Tiếng trống Mê Linh"), Lê Chiêu Thống ("Trời Nam"), Sâm ("Tiếng vọng hang Hòn"),… 

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 1
Nghệ sĩ Khánh Tuấn

Năm 2020, nghệ sĩ Khánh Tuấn đã đoạt HCB tại cuộc thi "Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang" và được khán giả, đồng nghiệp yêu thích khi anh thể hiện hai vai diễn: Xăm ("Hương sứ hòn đất") và Lê Chiêu Thống ("Trời Nam").

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 2
Nghệ sĩ Khánh Tuấn trong vai Lê Chiêu Thống - trích đoạn “Trời Nam” của tác giả Lê Duy Hạnh

Mới đây, trong ngày sinh nhật lần thứ 61, ông tâm sự nhiều về sự nghiệp lận đận của một kép đẹp nhưng lại bị giao toàn vai…ác.

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 3
Nghệ sĩ Khánh Tuấn mừng sinh nhật 61

Món quà sinh nhật tuổi 61 của ông chính là nhận lời mời tham gia các lớp giao lưu truyền nghề do Ban Lý luận Phê bình Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức, trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ thích diễn vai kép độc.

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 4
"Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc khi chị ca sĩ Hạ Châu, con gái của cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn và một số thành viên mừng sinh nhật lần thứ 61 của tôi. Trong hành trang nghệ thuật vốn lận đận của tôi, rất hiếm có những ngày sinh nhật được tổ chức ấm áp tình nghệ sĩ như vậy" – Nghệ sĩ Khánh Tuấn nói

Ông cho rằng việc bị "chết vai" với những tính cách phản diện có thể là do cá tính mạnh mẽ, hùng hồn của ông trên sàn diễn. "Tôi luôn quyết đoán, có cá tính lao về phía trước, chấp nhận liều lĩnh để thử nghiệm, nên các đạo diễn cứ thế mà giao vai kép độc cho tôi. Người thầy đầu tiên phát hiện ra năng khiếu diễn vai phản diện chính là cố NSƯT Bửu Truyện, sau đó tôi học thêm cách diễn vai kép độc của các bận tiền bối như: Văn Ngà, Hùng Minh, Hoàng Giang, Thanh Tòng, Trường Sơn…mỗi người tôi tích lũy một chút để làm nên sở trường". 

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 5
Nghệ sĩ Khánh Tuấn là một trong số ít nghệ sĩ trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước chuyên trị những vai kép độc trên sân khấu cải lương

"Tôi nhận thấy vấn đề ở chỗ biến gam màu đó tươi tắn, đổi mới liên tục, để không bị cũ. Cách diễn vai phản diện vì thế đòi hỏi sự tinh tế, cập nhật liên tục thông tin về những gì liên quan đến vai diễn từ cuộc sống đương đại. Theo chân đoàn Tình ca Bắc Sơn biểu diễn ở các trại giam, các nhà tù, phục vụ văn nghệ cho các đối tượng lầm đường, lạc bước, tôi học được nhiều kinh nghiệm quý để áp dụng" – Nghệ sĩ Khánh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Khánh Tuấn tích cực hoạt động chuyên môn bên cạnh công tác thiện nguyện do ông chủ xướng. Soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn – Trưởng đoàn cải lương Thanh Nga, cho biết: "Tôi quý tính cách chăm lo cho người nghèo khó của nghệ sĩ Khánh Tuấn. Nhiều lần đoàn tổ chức biểu diễn không nhận thù lao ở các chùa, anh còn bỏ tiền túi ra mua gạo, thực phẩm đến tặng cho bà con nông dân nghèo ở khu vực quanh các chùa. Ngoài ra, anh là nghệ sĩ thường xuyên đưa các hoạt động văn nghệ thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, mang những món quà tinh thần đến cho trẻ em nghèo ở các mái ấm tình thương, các bệnh nhân, học viên các trung tâm dạy nghề. Nghĩa cử của anh thật đáng quý" – soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn nói.

Nghệ sĩ 'chuyên trị vai kép độc' tâm sự về sự nghiệp lận đận trong dịp sinh nhật tuổi 61 - Ảnh 6
Nghệ sĩ Khánh Tuấn giao lưu với bệnh nhân tâm thần (giữa), hướng dẫn các bệnh nhân ca vọng cổ

 

Nghệ sĩ Hồng Nga nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung

Nghệ sĩ Hồng Nga nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung

Tiếng hát của Phi Nhung vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của nhiều đồng nghiệp!

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Khánh Tuấn Nghệ sĩ cải lương Khánh Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 14 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 14 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi