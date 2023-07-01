Nghệ sĩ Hồng Nga nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung

Trong chuyến thăm giọng ca vở Lan và Điệp, nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười bất ngờ khi nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ, hoạt bát, đi đứng bình thường. Tuy nhiên, do tuổi cao nên bà hay quên, thậm chí không nhận ra người quen và nhớ số tuổi của bản thân.

Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác, vai độc. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, hiện tại, nữ nghệ sĩ đã lui về dưỡng già.

Trong clip, dù đã có tuổi nhưng nữ sĩ sinh năm 1946 vẫn khiến nhiều người hâm mộ vui mừng vì vẫn còn rất minh mẩn, một số khán giả còn phát hiện ra chiếc điện thoại trên tay Hồng Nga đang phát màn trình diễn Bậu ơi đừng khóc của Phi Nhung .

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Hồng Nga. Dù đã qua thời kỳ hoàng kim, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến từ đông đảo khán giả.

Khi nghe lại tiết mục này cũng như giọng hát của nữ ca sĩ quá cố, Hồng Nga đã không khỏi xúc động, đôi mắt rưng rưng khi nhớ về hình ảnh của Phi Nhung - giọng ca được rất nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Còn nhớ vào thời điểm sau khi Phi Nhung qua đời, nghệ sĩ Hồng Nga cũng đã có những chia sẻ về nữ ca sĩ: Tôi cũng biết Phi Nhung vừa qua đời vài tuần trước, buồn lắm. Tội nghiệp Phi Nhung quá, con bé nó cũng hiền lành mà bị như thế. Cuộc đời này vô thường lắm, tối nay ngủ, mai chết lúc nào không biết".

Nhiều cư dân mạng cũng không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát mùi mẫn, ngọt ngào của cố ca sĩ Phi Nhung

Sau đó, nghệ sĩ Hồng Nga đã cao hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc Bậu ơi đừng khóc của cố ca sĩ. Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết, đây là ca khúc mới, cô chưa nghe bao giờ nhưng chỉ cần bật lên nghe một lần là hát theo được.

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, nổi tiếng trong làng sân khấu với nhiều vai đào độc, đào lẳng, đào mùi.

Trong sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ Hồng Nga, bà nổi tiếng qua các vai trong vở tuồng Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu (soạn giả Vân An), Tần Thủy Hoàng, Phút sau cùng của Điền Long, vở tuồng Gã câm và người đẹp (soạn giả Hoài Nhân).

Khi vào vai nhân vật nào, nghệ sĩ Hồng Nga cũng để lại một ấn tượng mới lạ cho khán giả, khi diễn những vai ác thì khán giả rất căm ghét nhân vật ác đó.

Nghệ sĩ Hồng Nga là diễn viên đa tài hiếm hoi trong làng sân khấu khi "diễn hài cũng được mà diễn bi cũng hay".

Sau năm 1975, bà có vai diễn để lại ấn tượng mạnh, đó là vai bà mẹ chồng trong vở tuồng "Duyên kiếp". Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga.

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga trở lại sân khấu đóng "Nửa đời hương phấn", cùng vai diễn bà mẹ chăn dắt trẻ em trong "Ánh sáng phù du" trong một show diễn ở TPHCM.Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga trở lại sân khấu đóng "Nửa đời hương phấn", cùng vai diễn bà mẹ chăn dắt trẻ em trong "Ánh sáng phù du" trong một show diễn ở TPHCM.

Ở tuổi xế chiều, bà từng tâm sự: "Ngày nào tôi cũng phải tập vì sợ bị tù hơi, hụt hơi. Cái gì tôi cũng có thể chịu được chứ nếu không có hơi ca mình buồn lắm. Được ông Tổ cho thì sướng lắm. Mình không cần quá giàu sang mà thấy đủ là được rồi".