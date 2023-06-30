Ngỡ ngàng trước một ca sĩ có vẻ ngoài giống hệt Phi Nhung

Hậu trường 30/06/2023 16:05

Đoạn clip về nữ ca sĩ có gương mặt giống với Phi Nhung khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Mới đây, đoạn clip về hình ảnh một nữ ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều đáng nói ở đây là vẻ ngoài của nữ ca sĩ này quá giống với cố ca sĩ Phi Nhung khiến ai nấy đều 'giật mình' kinh ngạc.

Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao trước đoạn clip tập hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Xuất hiện cùng nhạc sĩ Phương Uyên trong phòng tập, cả hai dành cho nhau sự quan tâm khiến người xem vô cùng ngưỡng mộ.

Thanh Hà khiến không ít dân mạng ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Có thể thấy được nữ ca sĩ đã giảm cân khá nhiều và nhuộm lại mái tóc màu đen tuyền, càng làm tăng thêm độ trẻ trung.

Thế nhưng điều khiến dân mạng xôn xao nhất chính là việc nhan sắc Thanh Hà trong đoạn clip này rất giống với cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua cứ ngỡ là Phi Nhung, phải nhìn kỹ lại sau đó mới nhận ra là ca sĩ Thanh Hà.

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Hình ảnh ca sĩ Thanh Hà trong phòng tập thu hút sự quan tâm của công chúng.

Có thể do việc giảm cân đã khiến gương mặt Thanh Hà trở nên góc cạnh, cộng với góc nghiêng đã khiến nhiều khán giả nhìn thấy sự tương đồng với cố ca sĩ Phi Nhung. Từ lúc về chung nhà với nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà được khán giả khen ngợi ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn giọng hát "chín muồi".

Ngỡ ngàng trước một ca sĩ có vẻ ngoài giống hệt Phi Nhung - Ảnh 2
Khán giả ngưỡng mộ trước sự quan tâm của nhạc sĩ Phương uyên dành cho nữ ca sĩ.
Ngỡ ngàng trước một ca sĩ có vẻ ngoài giống hệt Phi Nhung - Ảnh 3
Nhiều người 'giật mình' khi tưởng Thanh Hà là cố ca sĩ Phi Nhung.

Trước đó, danh ca Thanh Hà đã đăng tải khoảnh khắc chụp chung với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Cô không khỏi nghẹn ngào và xúc động khi nhớ về người bạn quá cố: "Một năm rồi , nhanh quá! Mọi người và Hà luôn nhớ Nhung!".

Ngỡ ngàng trước một ca sĩ có vẻ ngoài giống hệt Phi Nhung - Ảnh 4
Cố ca sĩ Phi Nhung và danh ca Thanh Hà.

Thuở sinh thời, Phi Nhung và Thanh Hà vốn là đồng nghiệp thân thiết ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Cả hai đều là nghệ sĩ cùng một thời hoàng kim, nên luôn thấu hiểu và hết lòng quan tâm đối phương.

Trong một chương trình âm nhạc, Thanh Hà được khán giả bất ngờ đặt câu hỏi về cố ca sĩ Phi Nhung. Nữ danh ca cũng tiết lộ về mối lương duyên của mình và Phi Nhung: “Tôi và Phi Nhung gặp nhau lần đầu khi cùng hát với nhau trên một sân khấu tại hải ngoại. Sau đó, chúng tôi cùng thu âm và chung một đĩa nhạc cách đây nhiều năm. Tôi biết Phi Nhung từ lúc đó, cách đây cũng phải hai mươi mấy năm rồi”.

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Hai người biết nhau đã hơn 20 năm.

Nữ danh ca nghẹn ngào chia sẻ về những kỷ niệm với cố ca sĩ Phi Nhung, 'trách' gười đã nhắc về cố ca sĩ khiến mình nhớ về câu chuyện buồn: “Ai mà ác ghê, viết tờ giấy đó lên làm gì nữa. Giờ hát không được rồi.”.

Thanh Hà cũng vô cùng xót xa khi Phi Nhung ra đi bất ngờ như vậy, đồng thời tiết lộ con người thật cố ca sĩ. Nữ danh ca đau đớn: “Tôi xót xa vô cùng, nhưng số phận đã là như vậy rồi. Nếu Phi Nhung không vì lời kích động của một ai đó để phải bỏ vé máy bay, ở lại Việt Nam làm từ thiện trong đúng lúc dịch bệnh căng thẳng nhất thì đã không bị nhiễm Covid mà ra đi như thế.

Mọi người đều kéo Phi Nhung về để tránh dịch. Nhung cứ bảo sắp xong rồi, sẽ về sớm, nhưng rồi nhiễm bệnh. Lúc bị bệnh, Nhung vẫn giấu mọi người, không nói gì hết.

Thanh Hà chia sẻ, điều hối hận của cô là Phi Nhung đã như vậy mà cô còn giận rồi Phi Nhung. Nữ danh ca kể lại, lần nào gọi điện thoại cũng hét lên với Phi Nhung: "Phải về đi!”.

Ngỡ ngàng trước một ca sĩ có vẻ ngoài giống hệt Phi Nhung - Ảnh 6
Sau thời gian chống chọi với Covid-19, Phi Nhung qua đời để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả Việt Nam.

Nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Phi Nhung là giọng ca được nhiều khán giả Việt yêu thích, mến mộ. Đặc biệt, cô còn được quý mến nhờ tấm lòng lương thiện, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 9/2021, cố ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ đến nay vẫn khiến người hâm mộ, đồng nghiệp, đặc biệt là người thân và các con vô cùng đau lòng và chưa thể nguôi ngoai.

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