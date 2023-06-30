'Hết thời', Thương Tín vẫn miệt mài đi hát kiếm 'đồng ra đồng vào', được khán giả tặng hàng chục triệu nhưng bị 'tịch thu sạch sẽ'

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn.

Sau thời gian dài bệnh tật, nam diễn viên đã dần trở lại showbiz nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tô Hiếu. Thương Tín nhận show, đi hát biểu diễn ở đám cưới, sự kiện lớn nhỏ. Chia sẻ với truyền thông, nam tài tử 1 thời khẳng định ca hát hiện là nguồn thu chính của ông. Sau nửa năm đi diễn trở lại, Thương Tín tự tin hơn vì được nhiều đơn vị tổ chức khen hát tình cảm, mùi mẫn. Ông tập phát âm mỗi ngày để cải thiện chứng nói ngọng vì lần đột quỵ năm 2021.

Cuối tháng 11/2021, nam tài tử bất ngờ bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nhiều, cộng thêm cuộc sống khó khăn, Thương Tín khiến người hâm mộ xót xa khi nhiều lần lộ dáng vẻ tiều tụy, gầy gò, khắc khổ.

Mới đây, sự xuất hiện của Thương Tín trong 1 đêm diễn đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Mặc dù vẫn khá gầy gò nhưng nam nghệ sĩ nay đã tươi tắn hơn, không còn lộ rõ dáng vẻ xanh xao như trước.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng đầu tư quần áo chỉn chu để xuất hiện trước khán giả với vẻ ngoài lịch sự nhất.

Đáng chú ý, tại đêm diễn, khán giả đã có những hành động thể hiện sự yêu mến với nghệ sĩ Thương Tín như tặng hoa có gắn tiền, xin chụp ảnh.

Thương Tín được khán giả tặng hoa có kèm tiền

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín vừa hoàn thành xong đêm diễn cho một buổi tiệc thôi nôi vào tối 29/6. Nam diễn viên sinh năm 1956 được rất nhiều khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền khi biểu diễn. Số tiền này có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này bị người của chương trình giữ lại khiến tài tử một thời khá buồn.

"Khi biểu diễn, Thương Tín được khán giả tặng rất nhiều hoa, ước tính cả chục triệu đồng. Thương Tín nghĩ đó là khán giả thương mình, muốn tặng thêm cho mình. Tuy nhiên khi vừa xuống sân khấu, nữ MC đã đi tới lấy hết và nói số tiền này là của phía chương trình. Thương Tín không tiếc vì số tiền đó, nhưng tiếc vì đó là tình thương khán giả dành cho ông. Thương Tín cảm thấy khá buồn về hành động đó", nam nhạc sĩ kể với VTC News.

Nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ Thương Tín rất nhiều từ sau khi nam diễn viên vượt qua cơn bạo bệnh

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, người mời show cũng có nói ngoài cát-sê 5 triệu đồng thì sẽ thưởng thêm cho Thương Tín 700 ngàn đồng từ tiền tặng của khán giả. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng không nhận được số tiền thêm nào.

"Lúc đó Thương Tín tỏ ra khá buồn, tuy nhiên tôi cũng nói bỏ qua nên cả hai anh em quyết định đi về sau khi diễn xong", nam nhạc sĩ nói thêm.

Được biết, mức thu nhập mỗi tháng của Thương Tín không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show. Ngoài ca hát, Thương Tín cũng được tạo điều kiện để tham gia các dự án phim sitcom. Trong thời gian tới, nam tài tử sẽ bắt đầu quay những tập đầu tiên.