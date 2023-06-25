Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn

Sao Việt 25/06/2023 16:30

Việt Hương tỏ thái độ không hài lòng khi một số tài khoản mạng xã hội đặt điều về ca sĩ Phi Nhung để câu view.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ thái độ bức xúc khi một số tài khoản mạng xã hội cố tình tung tin sai sự thật về sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, gây hoang mang dư luận.

Chiều 25/6, Việt Hương cho biết trong 3 ngày qua, cô liên tục nhận được những câu hỏi từ khán giả về tin đồn 'nghệ sĩ Phi Nhung còn sống'. Theo bà xã của nhạc sĩ Hoài Phương, có người còn đến tận nơi công tác của cô để hỏi trực tiếp. Một số khán giả thì nhắn tin qua Facebook, bày tỏ sự hoang mang, thắc mắc về vấn đề này. 

Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn - Ảnh 1
Việt Hương bức xúc khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung 

Trên trang cá nhân, Việt Hương nhấn mạnh: 'Phi Nhung đã mất, sắp giỗ 2 năm'. Việt Hương cho biết nguyên nhân xuất hiện những thắc mắc phi lý như thế xuất phát từ việc một số tài khoản mạng xã hội đã cố tình tung tin giả nhằm thu hút sự chú ý, "câu view" trắng trợn.

Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn - Ảnh 2
Việt Hương cảnh cáo các tài khoản cố tình tung tin giả

Theo hình ảnh Việt Hương cung cấp, các trang tin này đăng tải nhiều video với nội dung 'Việt Hương đã lên tiếng, nói toàn bộ sự thật về Phi Nhung còn sống', thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ.

Theo Việt Hương, sở dĩ có những thông tin gây hoang mang về Phi Nhung vì một số trang đăng clip câu view, bịa đặt những việc phi lý. Cô bày tỏ sự bức xúc: 'Tôi yêu cầu không được đem tên Việt Hương ra và đặc biệt tên người đã khuất ra để kiếm tiền hay với bất cứ mục đích gì'. Nữ nghệ sĩ đăng bài để cảnh cáo, nếu những tài khoản đăng tin thất thiệt không tháo gỡ sẽ nhờ cơ quan chức năng và công an mạng vào cuộc.

Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ đăng bài để cảnh cáo, nếu những tài khoản đăng tin thất thiệt không tháo gỡ sẽ nhờ cơ quan chức năng và công an mạng vào cuộc

'Tôi còn đây các bạn có nói gì tôi có thể giải thích được. Còn người đã mất thì nghĩa tử là nghĩa tận, mất là buông tay không còn vướng bận. Tại sao lại đem ra vụ lợi. Sống cho ra một kiếp đẹp, sao lại vụ lợi trên người đã khuất', cô nêu quan điểm.

Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Việt Hương cho biết đây là lần duy nhất cô nhắc tên "người đồng nghiệp đã khuất" vì những tin đồn không hay này. Nữ ca sĩ kêu gọi khán giả báo cáo những tài khoản đã cố tình tung tin giả, "câu view" không có tâm.

Việt Hương bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm câu view trắng trợn - Ảnh 5
Việt Hương trong đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung 

Việt Hương và cố nghệ sĩ Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Thời điểm Phi Nhung nhập viện vì mắc Covid-19, con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm đã ủy quyền cho Việt Hương chăm sóc, lo liệu cho mẹ tại Việt Nam.

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước

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Từ khóa:   NS Việt Hương Phi Nhung - Việt Hương 24h sao Việt

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