Việt Hương khắng định là 'fan cứng' của Sơn Tùng, diện hẳn trang phục giống đàn em để 'đu trend'

Việt Hương khiến người hâm mộ thích thú khi cho biết bản thân là một fan girl của Sơn Tùng M-TP, cô diện hẳn trang phục hồng từ A - Z để ''đu trend'' với đàn em.

Thời gian gần đây, Sơn Tùng M-TP đang vô cùng bận rộn cho màn "tái xuất" sự nghiệp hoạt động nghệ thuật đầy hoành tráng. Mỗi bức hình của nam ca sĩ ngay lập tức có thể khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Không chỉ với người hâm mộ mà Sơn Tùng M-TP còn nhận được nhiều hưởng ứng tích cực của anh chị em nghệ sĩ trong nghề. Điển hình là nghệ sĩ Việt Hương, cô đã không giấu khỏi sự thích thú dành cho đàn em trong nghề. Cô vô cùng tự tin "đu trend" giống Sơn Tùng M-TP và hào hứng cho biết rất "mê" nam ca sĩ trẻ: "Là trend găng tay hồng hay gì cậu Sơn Tùng, mê nha? Để biết đu trend cậu".

Nam ca sĩ Sơn Tùng diện găng tay màu hồng - Ảnh: Internet Để thể hiện sự hâm mộ này nghệ sĩ Việt Hương đã không ngần ngại diện nguyên bộ cánh ''hồng toàn tập'' để đu trend với đàn em. Nữ nghệ sĩ Việt Hương được biết đến với tính cách hòa đồng, vui vẻ và rất ngưỡng mộ các bạn trẻ tài năng khác chứ không chỉ riêng Sơn Tùng MTP. Việt Hương diện bộ đầm hồng đu trend Sơn Tùng - Ảnh: Internet Ngoài lần diện nguyên set thời trang hồng từ trên xuống dưới thì Việt Hương có vô số lần khiến người hâm mộ hoa mắt khi diện gu thời trang đẹp xấu bất thường. Đầu tiên là chiếc đầm long phượng được thiết kế song song hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bộ cánh được may thành váy xòe ngắn phù hợp và cân đối với vóc dáng của chị. Mặc dù màu sắc rực rỡ nhưng không hề riêm rúa. Họa tiết và đường nét trang phục không vượt quá giới hạn “sến sẩm”, giúp nữ giám khảo trở nên đẹp tinh tế và thuần Việt hơn. Chiếc đầm Long Phương được Việt Hương chọn lựa - Ảnh: Internet Tiếp theo là bộ đầm đen khác lại khiến nữ danh hài bị lạc lõng với thời trang. Chiếc đầm dài dáng suông khá cứng nhắc, đồng thời đường cắt kém tinh tế. Đặc biệt, chiếc nơ đỏ được buộc ở eo khiến bộ trang phục khó có thể “cứu vãn” được, khi đó là phụ kiện màu mè và tạo điểm nhấn quá sến. Chiếc đầm đen khiến nữ nghệ sĩ bị lạc lõng thời trang so với chương trình - Ảnh: Internet Ngoài những lần diện đồ được cho là không hợp thì Việt Hương cũng ghi được điểm cộng tại một số sự kiện với gu thời trang sang trọng, quý phái. Cụ thể khi được ngồi ''ghế nóng'' của một chương trình nữ nghệ sĩ đầm dạ hội lấp lánh với hoạ tiết hoa lá sẽ phù hợp hơn. Phong cách trang điểm lẫn kiểu tóc ăn nhập với trang phục, giúp Việt Hương trẻ hơn so với tuổi. Chiếc đầm dạ hội được đánh giá cao của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Minh Nhí: 'Việt Hương rất thương tôi, không nói mà cứ làm mọi thứ để hỗ trợ cho thầy' "Khi làm việc chung, tôi mới thấy được là Việt Hương thương tôi rất nhiều. Không chỉ Việt Hương mà cả Hoài Phương, ông xã của Việt Hương nữa. Điều đó làm tôi rất vui, hạnh phúc", nghệ sĩ Minh Nhí nói.

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