Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước

Sao Việt 29/05/2023 13:53

Nhiều người bất ngờ trước nhan sắc của Việt Hương khi cô đăng tải hình ảnh xuất hiện trên bìa tạp chí cách đây gần 25 năm.

Việt Hương vừa khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh từ quá khứ, khoe nhan sắc thuở thanh xuân cách đây gần 25 năm. Cùng với hình ảnh này, nữ diễn viên viết: 'Hồi đó được lên bìa báo là trời ơi là trời á... 1999!'.

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước - Ảnh 1
Việt Hương chia sẻ hình ảnh được lên bìa tạp chí 
Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước - Ảnh 2
Nhan sắc của nữ nghệ sĩ vào 25 năm trước 

Trong khoảnh khắc nữ nghệ sĩ đăng tải, thời điểm đó cô mới 23 tuổi thế nhưng đã có được tiếng tăm trong làng hài. Bài báo lúc này đã có bài viết riêng để nói về hành trình sự nghiệp của Việt Hương. 

Cùng với sự nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ, nhan sắc của Việt Hương thời điểm đó cũng nhận được lời khen hết lời. Ở tuổi 23, Việt Hương trên đỉnh cao nhan sắc cùng với sự trẻ trung khiến cô nổi bật trong mọi khoảnh khắc lên hình. Đặc biệt, với hình ảnh họa bìa báo, Việt Hương thời điểm đó đủ tỏa sáng, trở thành gương mặt trang bìa đầy ấn tượng. 

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước - Ảnh 3
Ở tuổi 23, Việt Hương trên đỉnh cao nhan sắc cùng với sự trẻ trung, nổi bật 

Cũng chính vì nhan sắc xinh đẹp, dễ thương từ cách đây 25 năm mà cư dân mạng đồng loạt phản ứng, gửi lời khen ngợi đến vẻ đẹp khi xưa và cả hiện tại của nữ nghệ sĩ. 

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước nhan sắc hồi trẻ của Việt Hương, đồng thời ôn lại kỷ niệm thời hoàng kim của nữ nghệ sĩ. Vài bình luận để lại lời khen ngợi sắc vóc của nữ nghệ sĩ, không những thế còn tấm tắc trước gu thời trang 'lạ' của Việt Hương. 

 

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước - Ảnh 4
Hình ảnh Việt Hương trong bài báo cách đây 25 năm 

Việt Hương được biết là nữ nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Sự nghiệp giải trí phát triển và đạt được thành công, cô cũng trở thành người giàu có, sở hữu khối tài sản khủng. Tuy giàu có nhưng Việt Hương lại khiến fan ngưỡng mộ vì là người không phô trương. Việt Hương cho biết, mình là người sống tiết kiệm, chỉ mua những gì cần thiết phải mua và không mua đồ theo sở thích.

Nhan sắc lạ lẫm của Việt Hương trên bìa tạp chí gần 25 năm trước - Ảnh 5
Tuy giàu có nhưng Việt Hương lại khiến fan ngưỡng mộ vì là người không phô trương

Trên con đường theo đuổi hoạt động nghệ thuật, Việt Hương tạo được ấn tượng với khán giả không chỉ bởi những vai hài hước mà còn ở những nhân vật chính kịch. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc tại Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 1995. Nghệ sĩ Minh Nhí từng đánh giá học trò là người tài năng, giàu tình cảm. Khi đã nổi tiếng, cô không ngại chuyện nâng đỡ, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ có cơ hội phát triển trong nghề. 

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Từ khóa:   NS Việt Hương Việt Hương nhan sắc Việt Hương

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