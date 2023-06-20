Quỳnh Trang xúc động chia sẻ lời dạy của Phi Nhung trước khi 'nhắm mắt', còn tiết lộ thêm về 'gia tài' lớn nhất mà cố ca sĩ để lại

Bước ngoặt đến với con đường âm nhạc của Quỳnh Trang là khi bà ngoại cô lâm bệnh nặng. Mong ước của bà khi đó là được nhìn thấy cháu gái đứng trên sân khấu. Biết được tâm nguyện của ngoại, Quỳnh Trang đã phát hành MV đầu tay là Tình Mẹ và đăng tải lên kênh YouTube để bà mình có thể xem hàng ngày ở quê. Bất ngờ, đoạn clip lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Cũng từ đây, Quỳnh Trang đã quyết tâm bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Quỳnh Trang được biết đến là nữ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Năm 2016, cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi khi tham gia một chương trình ca hát. Sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1997 từ đó cũng có nhiều khởi sắc tốt đẹp.

Cũng theo Quỳnh Trang, sự ra đi của mẹ nuôi là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cô. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 bộc bạch: "Tôi không nghĩ mẹ sẽ ra đi. Lúc mẹ mất, tôi sốc và tự trách mình rất nhiều. Bây giờ tôi muốn rút ngắn khoảng cách của hai mẹ con cũng không còn cơ hội".

Quỳnh Trang từng chia sẻ với truyền thông cô với ca sĩ Phi Nhung luôn thấu hiểu và yêu thương nhau. Tuy nhiên, vì sự bướng bỉnh của mình, con gái dần tạo khoảng cách với giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre. Cô tâm sự: "Có những cái vì tôi nói không rõ nên mẹ hiểu lầm và la mắng. Vì mẹ muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi lại chưa đủ chín chắn để nghĩ xa hơn. Tôi chỉ nghĩ mẹ không còn thương mình nữa. Những chuyện nhỏ như vậy cứ tích tụ dần, khiến tôi tạo khoảng cách. Mẹ cũng từng hỏi sao tôi lại lạnh lùng với mẹ".

Quỳnh Trang khẳng định từ khi trở thành con nuôi của Phi Nhung, cô có được nhiều bài học giá trị để làm nghề

Quỳnh Trang khẳng định từ khi trở thành con nuôi của Phi Nhung, cô có được nhiều bài học giá trị để làm nghề. Mỗi lần nghe giọng ca Bông điên điển kể về những khó khăn đã trải qua, cô cảm nhận được ngọn lửa nghề từ người mẹ của mình. Quỳnh Trang nhớ mãi lời dạy của cố nghệ sĩ Phi Nhung: "Không có việc gì mình không thể làm, trừ khi mình không muốn". Đó là kim chỉ nam để nữ ca sĩ 9X tự tin hơn trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

"Với tôi, gia tài lớn nhất mẹ Phi Nhung để lại đó là sự chân thành. Khi mẹ mất, tôi nghe mọi người tâm sự về mẹ rất nhiều, kể cả người bên cạnh mẹ lâu năm hay chỉ mới gặp mẹ vài lần. Ai cũng ấn tượng với mẹ bởi sự chân thành. Tôi nghĩ điều đó không phải ai cũng làm được. Mẹ phải có tấm lòng, sự yêu thương thế nào thì mới có thể đối xử với mọi người như thế", cô trải lòng.

Quỳnh Trang tâm sự thêm khi là con nuôi của Phi Nhung, làm bất cứ điều gì cô cũng cân nhắc vì sợ ảnh hưởng đến người mẹ đáng kính

Quỳnh Trang tâm sự thêm khi là con nuôi của Phi Nhung, làm bất cứ điều gì cô cũng cân nhắc vì sợ ảnh hưởng đến người mẹ đáng kính. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ thấy trên mạng xã hội “9 người 10 ý", đôi khi một câu nói nếu không rõ ràng sẽ bị hiểu lầm, mang ý nghĩa tiêu cực. "Cho nên khi chia sẻ điều gì tôi cũng phải đắn đo, suy nghĩ kỹ", cô bày tỏ thêm.

Quỳnh Trang (SN 1997) là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Năm 2016, khi tham gia một chương trình ca hát, cô được Phi Nhung "phá lệ" nhận làm con nuôi dù trước đó, cố ca sĩ từng tuyên bố sẽ không nhận thêm con nuôi nữa. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, da diết, Quỳnh Trang còn có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nên được khán giả ưu ái gọi là "thiên thần Bolero".

Quỳnh Trang còn được khán giả ưu ái gọi là "thiên thần Bolero"

Ngoài ra, cô còn nhận được sự ưu ái của ca sĩ Mạnh Quỳnh. "Người tình sân khấu" của Phi Nhung từng sáng tác một ca khúc riêng cho Quỳnh Trang, đồng thời, anh còn cùng nữ ca sĩ lên ý tưởng thực hiện MV. Thời gian qua, Quỳnh Trang hăng say hoạt động nghệ thuật, có nhiều MV "triệu view" và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn còn vương vấn nỗi buồn khi mẹ nuôi đột ngột qua đời. Hiện nay, Quỳnh Trang đã và đang nhận được nhiều sự yêu thương và có 1 vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ.