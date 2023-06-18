Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao?

Hậu trường 18/06/2023 08:52

Kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, tuy gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng các con nuôi của cố ca sĩ đều chăm chỉ, tập trung phát triển con đường nghệ thuật.

Ca sĩ Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Cố ca sĩ sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. 

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 1

Cố ca sĩ sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát.

Năm 2021, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TPHCM. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. 

Cố ca sĩ có con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Ngoài ra, Phi Nhung cũng nhận một số con nuôi, tạo điều kiện để phát triển hơn trên chặng hành trình nghệ thuật.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 2
Phi Nhung cũng nhận một số con nuôi, tạo điều kiện để phát triển hơn trên chặng hành trình nghệ thuật.

Trong số những con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, nổi bật nhất chính là Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân. Sau khi mẹ nuôi qua đời, mỗi người con đều có cho bản thân một con đường phát triển riêng.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 3
Sau khi mẹ nuôi qua đời, mỗi người con đều có cho bản thân một con đường phát triển riêng.

Hồ Văn Cường có thể là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ được danh ca Ngọc Sơn để ý, diều dắt và nâng đỡ trên con đường âm nhạc. Kể từ ngày 'đi theo' danh ca Ngọc Sơn, có thể thấy Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành hơn từ giọng hát, đến phong cách trình diễn và kỹ năng đứng trước đám đông.

Hồ Văn Cường nhận được sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ ở khắp các tỉnh thành, nam ca sĩ hiện tại ngoài việc học tập vẫn thường xuyên nhận lời mời biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 4
Hồ Văn Cường nhận được sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ ở khắp các tỉnh thành, nam ca sĩ hiện tại ngoài việc học tập vẫn thường xuyên nhận lời mời biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc.

Quỳnh Trang cũng là một cái tên nổi bật không kém Hồ Văn Cường. Quỳnh Trang sinh năm 1997, là ca sĩ trẻ trưởng thành từ dòng nhạc Bolero. Cô là giọng ca triệu view trên YouTube và được mọi người ưu ái gọi là "Thiên thần bolero". Cách đây không lâu, Quỳnh Trang tâm sự sau gần hai năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, cô vẫn chưa nguôi được nổi nhớ.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 5
Cách đây không lâu, Quỳnh Trang tâm sự sau gần hai năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, cô vẫn chưa nguôi được nổi nhớ.

Hiện tại Quỳnh Trang đã bước sang tuổi 26, nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc Bolero, có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. 

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 6
Nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc Bolero, có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng là hai cô con gái theo nghệ thuật được Phi Nhung nuôi dạy. Cả hai đều theo con đường ca hát do mẹ nuôi định hướng và được Phi Nhung xem như đệ tử truyền nghề. Tuyết Nhung và Thiên Ngân sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình cảm và cùng theo đuổi dòng nhạc Bolero.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 7
Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng là hai cô con gái theo nghệ thuật được Phi Nhung nuôi dạy. 

Tuyết Nhung tâm sự sau khi mẹ nuôi qua đời thì việc đi hát của mình gặp nhiều khó khăn. Về phần Thiêng Ngân, nữ ca sĩ nói sau khi mẹ Phi Nhung qua đời, cô thấy mình bị chơi vơi và cô đơn. Hiện tại Tuyết Nhung và Thiêng Ngân được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi và hỗ trợ, dìu dắt và nâng đỡ nhiều để đi diễn trở lại. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc, chương trình tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung cùng ba nuôi.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 8
Hiện tại Tuyết Nhung và Thiêng Ngân được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi và hỗ trợ, dìu dắt và nâng đỡ nhiều để đi diễn trở lại.

Dù các nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều có những lối đi riêng cho sự nghiệp trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên Quỳnh Trang, Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung hay Thiêng Ngân đều tập trung hết mình cho con đường nghệ thuật để trong một ngày không xa sẽ để lại những ấn tượng trong lòng khán giả như những gì mẹ nuôi Phi Nhung đã đạt được.

Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao? - Ảnh 9
Cả 4 đều tập trung hết mình cho con đường nghệ thuật để trong một ngày không xa sẽ để lại những ấn tượng trong lòng khán giả như những gì mẹ nuôi Phi Nhung đã đạt được.
Xuất hiện đoạn clip Hồ Văn Cường song ca cùng Phi Nhung khiến người hâm mộ nghẹn ngào xôn xao

Xuất hiện đoạn clip Hồ Văn Cường song ca cùng Phi Nhung khiến người hâm mộ nghẹn ngào xôn xao

Hồ Văn Cường được đông đảo khán giả biết đến với tài năng và là con trai nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cũ của ''cậu bé dân ca'' hát cùng mẹ nuôi.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường ca sĩ Phi Nhung con nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi