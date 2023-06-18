Cuộc sống hiện tại của các con nuôi sau gần 2 năm ca sĩ Phi Nhung mất ra sao?

Cố ca sĩ sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát.

Ca sĩ Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Cố ca sĩ sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát.

Cố ca sĩ có con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Ngoài ra, Phi Nhung cũng nhận một số con nuôi, tạo điều kiện để phát triển hơn trên chặng hành trình nghệ thuật.

Năm 2021, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TPHCM. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt.

Phi Nhung cũng nhận một số con nuôi, tạo điều kiện để phát triển hơn trên chặng hành trình nghệ thuật.

Trong số những con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, nổi bật nhất chính là Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân. Sau khi mẹ nuôi qua đời, mỗi người con đều có cho bản thân một con đường phát triển riêng.



Sau khi mẹ nuôi qua đời, mỗi người con đều có cho bản thân một con đường phát triển riêng.

Hồ Văn Cường có thể là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ được danh ca Ngọc Sơn để ý, diều dắt và nâng đỡ trên con đường âm nhạc. Kể từ ngày 'đi theo' danh ca Ngọc Sơn, có thể thấy Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành hơn từ giọng hát, đến phong cách trình diễn và kỹ năng đứng trước đám đông.

Hồ Văn Cường nhận được sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ ở khắp các tỉnh thành, nam ca sĩ hiện tại ngoài việc học tập vẫn thường xuyên nhận lời mời biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc.

Hồ Văn Cường nhận được sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ ở khắp các tỉnh thành, nam ca sĩ hiện tại ngoài việc học tập vẫn thường xuyên nhận lời mời biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc.

Quỳnh Trang cũng là một cái tên nổi bật không kém Hồ Văn Cường. Quỳnh Trang sinh năm 1997, là ca sĩ trẻ trưởng thành từ dòng nhạc Bolero. Cô là giọng ca triệu view trên YouTube và được mọi người ưu ái gọi là "Thiên thần bolero". Cách đây không lâu, Quỳnh Trang tâm sự sau gần hai năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, cô vẫn chưa nguôi được nổi nhớ.



Cách đây không lâu, Quỳnh Trang tâm sự sau gần hai năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, cô vẫn chưa nguôi được nổi nhớ.

Hiện tại Quỳnh Trang đã bước sang tuổi 26, nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc Bolero, có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc Bolero, có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng là hai cô con gái theo nghệ thuật được Phi Nhung nuôi dạy. Cả hai đều theo con đường ca hát do mẹ nuôi định hướng và được Phi Nhung xem như đệ tử truyền nghề. Tuyết Nhung và Thiên Ngân sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình cảm và cùng theo đuổi dòng nhạc Bolero.

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng là hai cô con gái theo nghệ thuật được Phi Nhung nuôi dạy.

Tuyết Nhung tâm sự sau khi mẹ nuôi qua đời thì việc đi hát của mình gặp nhiều khó khăn. Về phần Thiêng Ngân, nữ ca sĩ nói sau khi mẹ Phi Nhung qua đời, cô thấy mình bị chơi vơi và cô đơn. Hiện tại Tuyết Nhung và Thiêng Ngân được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi và hỗ trợ, dìu dắt và nâng đỡ nhiều để đi diễn trở lại. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc, chương trình tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung cùng ba nuôi.

Hiện tại Tuyết Nhung và Thiêng Ngân được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi và hỗ trợ, dìu dắt và nâng đỡ nhiều để đi diễn trở lại.

Dù các nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều có những lối đi riêng cho sự nghiệp trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên Quỳnh Trang, Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung hay Thiêng Ngân đều tập trung hết mình cho con đường nghệ thuật để trong một ngày không xa sẽ để lại những ấn tượng trong lòng khán giả như những gì mẹ nuôi Phi Nhung đã đạt được.