Con gái cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ thông báo tin vui, chỉ một hành động nhỏ nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng!

Có thể thấy dù mẹ đã qua đời, song Wendy Phạm vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện còn dở dang của cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau khi Phi Nhung qua đời, cuộc sống của con gái ruột cố nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý hơn. Mới đây, trên trang cá nhân, con gái cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã bất ngờ thông báo tin vui đến khán giả ngưỡng mộ. Sau khi Phi Nhung qua đời, cuộc sống của con gái ruột cố nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý hơn Theo đó Wendy Phạm cho biết sau một thời gian phát hành sách tưởng nhớ về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Wendy Phạm chia sẻ niềm vui trên trang Facebook cá nhân:

"Con xin chào cả nhà, hôm nay con có một tin vui muốn thông báo cho cả nhà mình biết để vui chung với con. Sau thời gian phát hành sách tưởng nhớ về cuộc đời mẹ của con, được rất nhiều cô chú, ông bà và các anh chị em đón nhận và ủng hộ, thì ngày hôm nay con đã nhận thông báo về khoản lợi nhuận từ việc bán sách (sau khi đã trừ các chi phí). Khoản lợi nhuận này đã được ông Michael chuyển vào quỹ từ thiện. Con xin cảm ơn Michael và Queenie, và cảm ơn cả nhà đã rất thương yêu mẹ con, và gia đình nhỏ của con".

Wendy Phạm cho biết sau một thời gian phát hành sách tưởng nhớ về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung được khán giả ủng hộ nồng nhiệt Có thể thấy dù mẹ đã qua đời, song Wendy Phạm vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện còn dở dang của cố ca sĩ Phi Nhung. Hành động của Wendy Phạm đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, hy vọng rằng con gái cố ca sĩ Phi Nhung sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn sắp tới. Có thể thấy dù mẹ đã qua đời, song Wendy Phạm vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện còn dở dang của cố ca sĩ Phi Nhung Được biết, cuốn sách tiểu sử của Phi Nhung được ra lò hoàn toàn bằng tiếng anh. Tác giả cuốn sách này là Michael, viết về quãng thời gian Phi Nhung “sống trong tâm dịch” và việc nữ ca sĩ nhường vaccine cho người khác trong thời điểm thuốc còn khan hiếm. Anh còn dành tâm huyết khi thu thập những bức thư tay từ người hâm mộ để cảm ơn Phi Nhung.

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy đã có dịp đến thăm nơi thờ phụng cố NS Phi Nhung trong chuyến lưu diễn tại xứ cờ Hoa. Bên cạnh đó, nhiều netizen đã 'đào lại' ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình cách đây gần 10 năm của 2 chị em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-co-ca-si-phi-nhung-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-chi-mot-hanh-ong-nho-nhan-nhieu-loi-khen-tu-cong-ong-mang-589682.html