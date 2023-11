Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…'

Không chỉ vậy, trước đó, Wendy Phạm còn chia sẻ hình ảnh cô và các con tổ chức Ngày của mẹ dành cho cố ca sĩ Phi Nhung. Wendy Phạm xúc động tâm sự: "I love that we get to spend Mother’s Day together every year now, but I still miss you. Con thích bây giờ hai Mẹ con mình có thể cùng bên nhau trong Ngày Lễ của Mẹ, nhưng con vẫn nhớ Mẹ nhiều". Mặc dù mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo cô và gia đình. Cô vẫn giữ thói quen mỗi lần có tin vui đều nhớ và kể cho mẹ.

Con gái Phi Nhung không quên tổ chức Ngày của mẹ

Khi còn sinh thời, Phi Nhung có khá ít hình ảnh chụp cùng cháu trai. Thời điểm nữ ca sĩ mới ra đi, Wendy Phạm đã khiến khán giả xúc động khi đăng tải hình ảnh bà cháu gặp nhau tại sân bay. Nathan lúc ấy còn chuẩn bị hoa tươi tặng ngoại. Khoảnh khắc này từng khiến không ít người rưng rưng, nghẹ ngào xúc động.

Khoảnh khắc Nathan gặp bà ngoại ở sân bay khiến khán giả xúc động

Được biết, thành công trong ca hát nhưng cố ca sĩ Phi Nhung lại không có một tình yêu trọn vẹn, nữ ca sĩ đến giờ chỉ công bố duy nhất một con gái ruột là Wendy Phạm chứ không hề chia sẻ gì về ba của con gái cô. Phi Nhung chọn cho mình cuộc sống chỉ cống hiến cho nghệ thuật và các con thay vì tình yêu. Phi Nhung trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và nhận nhiều đứa trẻ cơ nhỡ làm con nuôi, sống bên chúng như mẹ ruột.