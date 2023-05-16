Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…'

Hậu trường 16/05/2023 11:12

Chứng kiến khoảnh khắc cháu ngoại cố nghệ sĩ Phi Nhung đứng trước di ảnh bà, dân tình không khỏi xúc động rưng rưng.

Với giọng hát ngọt ngào, tình cảm, cố ca Phi Nhung từng là nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam chuyên hát các dòng nhạc đồng quê, trữ tình. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất với mức cát xê rất cao. Tính cho đến hiện tại, Phi Nhung đã qua đời gần 2 năm nhưng người thân, đồng nghiệp và khán giả vẫn luôn nhớ đến cố ca sĩ với nỗi buồn không thể nào diễn tả.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 1
 Ca sĩ Phi Nhung ra đi trong sự bàng hoàng, tiếc nuối của người thân và khán giả

Mới đây, trên trang cá nhân Wendy Phạm - con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng tải đoạn clip ngắn đầy xúc động. Cháu ngoại nghệ sĩ Phi Nhung liên tục chắp tay vái lạy trước di ảnh của người bà quá cố. Cậu bé tỏ lòng yêu thương tới bà ngoại. Khoảnh khắc Wendy Phạm đượm buồn tâm sự với con trước bàn thờ mẹ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 2
Khoảnh khắc xúc động của cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung bên di ảnh của bà

Đoạn clip này ngay lập tức nhận được nhiều sự tương tác của khán giả. Nhiều người bày tỏ nhiều sự yêu thương đến khoảnh khắc ngây ngô của cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung. Ngoài ra cũng không ít netizen thể hiện sự tiếc nuối khi giọng ca Bông điên điển không còn nữa. Thậm chí có người còn mong ước: "Ước gì thời gian quay trở lại...", có lẽ đó cũng là tâm tư chung của nhiều khán giả yêu mến giọng ca và con người lương thiện của cố ca sĩ Phi Nhung.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 3
Con gái cố ca sĩ Phi Nhung và các con

 

Không chỉ vậy, trước đó, Wendy Phạm còn chia sẻ hình ảnh cô và các con tổ chức Ngày của mẹ dành cho cố ca sĩ Phi Nhung. Wendy Phạm xúc động tâm sự: "I love that we get to spend Mother’s Day together every year now, but I still miss you. Con thích bây giờ hai Mẹ con mình có thể cùng bên nhau trong Ngày Lễ của Mẹ, nhưng con vẫn nhớ Mẹ nhiều". Mặc dù mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo cô và gia đình. Cô vẫn giữ thói quen mỗi lần có tin vui đều nhớ và kể cho mẹ.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 4
Con gái Phi Nhung không quên tổ chức Ngày của mẹ

Khi còn sinh thời, Phi Nhung có khá ít hình ảnh chụp cùng cháu trai. Thời điểm nữ ca sĩ mới ra đi, Wendy Phạm đã khiến khán giả xúc động khi đăng tải hình ảnh bà cháu gặp nhau tại sân bay. Nathan lúc ấy còn chuẩn bị hoa tươi tặng ngoại. Khoảnh khắc này từng khiến không ít người rưng rưng, nghẹ ngào xúc động.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 5
 Khoảnh khắc Nathan gặp bà ngoại ở sân bay khiến khán giả xúc động

Được biết, thành công trong ca hát nhưng cố ca sĩ Phi Nhung lại không có một tình yêu trọn vẹn, nữ ca sĩ đến giờ chỉ công bố duy nhất một con gái ruột là Wendy Phạm chứ không hề chia sẻ gì về ba của con gái cô. Phi Nhung chọn cho mình cuộc sống chỉ cống hiến cho nghệ thuật và các con thay vì tình yêu. Phi Nhung trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và nhận nhiều đứa trẻ cơ nhỡ làm con nuôi, sống bên chúng như mẹ ruột.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu ngoại Phi Nhung đứng trước di ảnh người bà quá cố, netizen: 'Ước gì thời gian quay trở lại…' - Ảnh 6
Dẫu không còn nữa nhưng Phi Nhung luôn sống mãi trong lòng khán giả

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