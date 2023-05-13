Con nuôi Phi Nhung: 'Không một ngày nào tôi không nhớ mẹ'

Chứng kiến một em nhỏ bị mất người thân trong đại dịch COVID-19, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: “Tôi rất đồng cảm với em vì trong đại dịch vừa qua tôi cũng mất đi một người mẹ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tôi biết sự mất mát người thân do đại dịch này khủng khiếp lắm bởi vì mình sẽ mãi mãi mất đi người thân mà không kịp có cơ hội để nói lời từ biệt với họ”.

Tham gia Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Khánh Phương - Quỳnh Trang sẽ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Nguyễn Thị Ngọc Yến (2008), em Đỗ Hoài Phương Uyên (2009) và em Lưu Kim Ngân (2011).

Quỳnh Trang cũng bùi ngùi nhớ đến mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ tâm sự dù đã gần 2 năm kể từ ngày mẹ nuôi qua đời nhưng đến nay nỗi nhớ trong cô vẫn chưa nguôi ngoai.

Quỳnh Trang nghẹn ngào nói: “Mẹ Phi Nhung là người có tình yêu thương bao la và giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Từ ngày mẹ mất đến giờ, không ngày nào tôi không nghĩ, không nhớ về mẹ. Tôi có lập một bàn thờ mẹ tại nhà và thường xuyên tâm sự với mẹ về những buồn vui trong nghề cũng như những dự án nghệ thuật mới. Chính vì thế, tôi thấy mẹ vẫn luôn ở bên cạnh.

Quỳnh Trang là một trong số những người con nuôi thành công trong nghệ thuật của Phi Nhung.

Tôi thấu hiểu được cảm giác mà các gia đình đã phải trải qua. Ngay từ nhỏ, tôi đã không được ở gần cha. Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình là người rất thiệt thòi. Thế nhưng khi đến chương trình, tôi không nghĩ rằng có những hoàn cảnh ngặt nghèo đến như vậy. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ các em, các bà, các mẹ vì đã mạnh mẽ vượt qua rất nhiều khó khăn”.

Nữ ca sĩ gửi lời động viên nhân vật và mong muốn em sẽ trân trọng thời gian bên cạnh người mẹ hiện vẫn bên cạnh chăm sóc mình.

Trong tập 2 Gõ cửa nhà sao, ca sĩ Quỳ Trang cũng có chia sẽ với truyền thông về mối quan hệ với Thiêng Ngân và Tuyết Nhung sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Quỳnh Trang cho biết cả 3 chị em có con đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống riêng. Hiện tại, ngoài đi hát, Tuyết Nhung thử sức kinh doanh, còn Thiêng Ngân tập trung cho việc học. Trong khi đó, giọng ca 26 tuổi cố gắng đi hát để lo cho gia đình. "Các chị em đa số gặp nhau ở các chương trình, còn trong cuộc sống đời thường thì rất hiếm có dịp để chúng tôi gặp nhau", cô nói.

Quỳnh Trang chưa có ý định lập gia đình trong giai đoạn hiện tại. Thay vào đó, cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh:FBNV

Con gái nuôi Phi Nhung chia sẻ cách đây không lâu, cô mời Tuyết Nhung và Thiêng Ngân tham gia chương trình Hát với Trang (phát trên YouTube). Quỳnh Trang hạnh phúc khi màn kết hợp của 3 chị em được khán giả yêu thương, đón nhận. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 chia sẻ thêm: “Nếu trong tương lai, hai bé cần sự hỗ trợ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm hết mình".

Quỳnh Trang (SN 1997) là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Năm 2016, khi tham gia một chương trình ca hát, cô được Phi Nhung "phá lệ" nhận làm con nuôi dù trước đó, cố ca sĩ từng tuyên bố sẽ không nhận thêm con nuôi nữa.

Ngoài đi hát, giọng ca 9X còn thử sức với lĩnh vực phim ảnh. Cô tham gia các dự án như Idol tỉ phú, Cô gái đến từ bên kia… Ảnh: Internet

Dưới sự dìu dắt của giọng ca Bông điên điển, sự nghiệp của Quỳnh Trang có nhiều khởi sắc. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, da diết, cô còn có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nên được khán giả ưu ái gọi là "thiên thần Bolero".