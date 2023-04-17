Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ con gái Phi Nhung đã có cuộc sống mới, kể lại kỉ niệm 30 năm trước với cố ca sĩ!

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - người bạn thân thiết của cố ca sĩ tiếp tục chia sẻ về chuyến ghé thăm nhà của con gái Phi Nhung.
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Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuộc sống con gái ruột của cô là Wendy Phạm cũng được quan tâm nhiều hơn. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - người bạn thân thiết của cố ca sĩ tiếp tục chia sẻ về chuyến ghé thăm nhà của con gái Phi Nhung.
Theo đó trong bài đăng, Trizzie Phương Trinh cho biết, ngôi nhà này cũng là nơi mà cô gặp cố ca sĩ Phi Nhung cách đây 30 năm. Đồng thời, vợ cũ Bằng Kiều cũng tiết lộ thêm gia đình con gái Phi Nhung vừa chuyển về đây ở, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nguyên văn chia sẻ của ca sĩ Trizzie Phương Trinh: "Hôm nay được trở về Tampa hát, nơi lần đầu tiên dì gặp mẹ con 30 năm trước. Lần này về đây dì cũng gặp mẹ nhưng mẹ con chỉ còn là di ảnh, là hủ cốt trên bàn thờ. Thắp nhang cho mẹ con mà lòng đau lắm nhưng dì cố nén lại, chỉ vì không muốn gợi lại nỗi đau cho con.
Thấy hai vợ chồng con và hai đứa cháu ngoại của dì vẫn mạnh khoẻ và đang làm quen dần với cuộc sống ở Tampa dì mừng lắm. Phải cần thời gian thì cuộc sống mới có thể ổn định như ý con muốn nhưng dì hiểu lý do con quyết định dọn về Tampa và dì ủng hộ quyết định đó của con...".
Bài đăng của ca sĩ Trizzie Phương Trinh ngay khi chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đông đảo khán giả đã gửi lời hỏi thăm, động viên đến Wendy Phạm. Nhiều người cũng mong muốn con gái Phi Nhung mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc.