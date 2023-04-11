Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào

Hậu trường 11/04/2023 15:13

Vợ cũ Bằng Kiều vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đăng tải bài viết dài đầy tâm trạng kể về những kỉ niệm với cố nghệ sĩ Phi Nhung thuở sinh thời. Cô nghẹn ngào viết: "Happy birthday Phi Nhung! Em gái của chị. Phi Nhung muốn là Phi Nhung được. Có thể em biết năm nay sinh nhật của em sẽ không có mặt chị vì Wendy đã dọn về Florida nên em đã thúc giục chị về chùa mừng sinh nhật em sớm cho em, có phải không? 

Chị có nghe là chùa có làm một cái tượng của em nhưng chị không hình dung ra nó nhìn như thế nào. Chị bỡ ngỡ khi bước vào phòng, thấy em đứng đó như đang chào đón 2 chị, làm chị không thể nào kiềm lại 2 hàng nước mắt. Nắm tay em mà lòng đau như cắt. Phi Nhung bằng xương bằng thịt của chị bây giờ chỉ còn là một pho tượng đứng đó thôi sao?".

Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào - Ảnh 1
Bài viết Trizzie Phương Trinh đăng lên Facebook - Ảnh: FBNV 

Khán giả không khỏi ngưỡng mộ với tình cảm đầy chân thành giữa Trizzie Phương Trinh dành cho Phi Nhung. Mặc dù Phi Nhung qua đời, nhưng Trizzie Phương Trinh giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái nữ ca sĩ.

Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào - Ảnh 2
Mặc dù Phi Nhung qua đời, nhưng Trizzie Phương Trinh giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

"Ngày xưa mỗi lần em nhõng nhẽo với chị, chị rất sợ vì không thích con gái có tính cách bánh bèo. Nhưng giờ đây đứng trước pho tượng của em, chị ước gì em có thể ôm chị và ngả đầu vào vai chị như em đã từng làm mỗi khi chụp hình chung với chị. Thôi thì chị ngả đầu vào vai em vậy nhé. Thương em ra đi quá sớm nhưng Phi Nhung của chị bây giờ là một huyền thoại. Những gì em đã cống hiến cho đời, mọi người sẽ luôn nhớ đến em và không bao giờ quên em đâu." 

Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào - Ảnh 3

     Khán giả nghẹn ngào trước dòng chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV 

Được biết, khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô. Thời điểm đó, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa. Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán.

Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào - Ảnh 4
Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trizzie Phuong Trinh tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh ngày 2/9/1967. Cô rời Việt Nam năm 1979 và định cư tại Hoa Kỳ. Sau đó cô có cuộc gặp gỡ với ban nhạc The Magic đã đưa cô bước chân vào con đường ca hát.

Trên sân khấu, Trizzie Phuong Trinh là một cô gái tươi trẻ đầy cá tính, sở hữu giọng hát lôi cuốn. Phương Trinh trình diễn khá máu lửa, phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và thường hát dòng nhạc New Wave, Rap, Techno. Một số bài hát khá thành công của Trizzie Phuong Trinh như: Still Of The Nite, Broken Hearted Woman, Cuộc Đời Là Mơ, Hoang Vắng, Lời Kinh Đêm...

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động

Vào ngày 10/4 hằng năm là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ Bằng Kiều ca sĩ Phi Nhung hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'