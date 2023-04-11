Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào

Vợ cũ Bằng Kiều vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đăng tải bài viết dài đầy tâm trạng kể về những kỉ niệm với cố nghệ sĩ Phi Nhung thuở sinh thời. Cô nghẹn ngào viết: "Happy birthday Phi Nhung! Em gái của chị. Phi Nhung muốn là Phi Nhung được. Có thể em biết năm nay sinh nhật của em sẽ không có mặt chị vì Wendy đã dọn về Florida nên em đã thúc giục chị về chùa mừng sinh nhật em sớm cho em, có phải không? Chị có nghe là chùa có làm một cái tượng của em nhưng chị không hình dung ra nó nhìn như thế nào. Chị bỡ ngỡ khi bước vào phòng, thấy em đứng đó như đang chào đón 2 chị, làm chị không thể nào kiềm lại 2 hàng nước mắt. Nắm tay em mà lòng đau như cắt. Phi Nhung bằng xương bằng thịt của chị bây giờ chỉ còn là một pho tượng đứng đó thôi sao?".

Bài viết Trizzie Phương Trinh đăng lên Facebook - Ảnh: FBNV Khán giả không khỏi ngưỡng mộ với tình cảm đầy chân thành giữa Trizzie Phương Trinh dành cho Phi Nhung. Mặc dù Phi Nhung qua đời, nhưng Trizzie Phương Trinh giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái nữ ca sĩ. Mặc dù Phi Nhung qua đời, nhưng Trizzie Phương Trinh giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV "Ngày xưa mỗi lần em nhõng nhẽo với chị, chị rất sợ vì không thích con gái có tính cách bánh bèo. Nhưng giờ đây đứng trước pho tượng của em, chị ước gì em có thể ôm chị và ngả đầu vào vai chị như em đã từng làm mỗi khi chụp hình chung với chị. Thôi thì chị ngả đầu vào vai em vậy nhé. Thương em ra đi quá sớm nhưng Phi Nhung của chị bây giờ là một huyền thoại. Những gì em đã cống hiến cho đời, mọi người sẽ luôn nhớ đến em và không bao giờ quên em đâu."

Khán giả nghẹn ngào trước dòng chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV Được biết, khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô. Thời điểm đó, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa. Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán. Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của Phi Nhung - Ảnh: Internet Trizzie Phuong Trinh tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh ngày 2/9/1967. Cô rời Việt Nam năm 1979 và định cư tại Hoa Kỳ. Sau đó cô có cuộc gặp gỡ với ban nhạc The Magic đã đưa cô bước chân vào con đường ca hát. Trên sân khấu, Trizzie Phuong Trinh là một cô gái tươi trẻ đầy cá tính, sở hữu giọng hát lôi cuốn. Phương Trinh trình diễn khá máu lửa, phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và thường hát dòng nhạc New Wave, Rap, Techno. Một số bài hát khá thành công của Trizzie Phuong Trinh như: Still Of The Nite, Broken Hearted Woman, Cuộc Đời Là Mơ, Hoang Vắng, Lời Kinh Đêm...

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động Vào ngày 10/4 hằng năm là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-bang-kieu-tam-su-vao-ngay-sinh-nhat-co-nghe-si-phi-nhung-khien-nguoi-ham-mo-khong-khoi-nghen-ngao-571487.html