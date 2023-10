Vợ cũ Bằng Kiều tâm sự vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào

Khán giả nghẹn ngào trước dòng chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Được biết, khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô. Thời điểm đó, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa. Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán.

Trizzie Phuong Trinh tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh ngày 2/9/1967. Cô rời Việt Nam năm 1979 và định cư tại Hoa Kỳ. Sau đó cô có cuộc gặp gỡ với ban nhạc The Magic đã đưa cô bước chân vào con đường ca hát.

Trên sân khấu, Trizzie Phuong Trinh là một cô gái tươi trẻ đầy cá tính, sở hữu giọng hát lôi cuốn. Phương Trinh trình diễn khá máu lửa, phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và thường hát dòng nhạc New Wave, Rap, Techno. Một số bài hát khá thành công của Trizzie Phuong Trinh như: Still Of The Nite, Broken Hearted Woman, Cuộc Đời Là Mơ, Hoang Vắng, Lời Kinh Đêm...