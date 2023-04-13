Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc!

Hậu trường 13/04/2023 06:44

Mới đây, ngày 12/4 vừa qua, danh hài Nhật Cường bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đến Tịnh xá Giác An (Mỹ) để viếng thăm người bạn thân thiết Phi Nhung.

Hơn 1 năm trôi qua, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại thương tiếc lớn trong lòng người thân, bạn bè đồng nghiệp, khán giả hâm mộ. Mới đây, ngày 12/4 vừa qua, danh hài Nhật Cường bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đến Tịnh xá Giác An (Mỹ) để viếng thăm người bạn thân thiết Phi Nhung. Đặc biệt, lần ghé thăm này còn trùng với sinh nhật của cố ca sĩ, anh cũng đã mua sắm đồ để kỷ niệm dịp đặc biệt cho cố ca sĩ.

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc! - Ảnh 1
Lần ghé thăm này còn trùng với sinh nhật của cố ca sĩ, anh cũng đã mua sắm đồ để kỷ niệm dịp đặc biệt cho cố ca sĩ - Ảnh: FBNV

“Cứ mỗi lần đến Cali là tranh thủ ghé Tịnh xá Giác An thắp nhang cho em Phi Nhung… Hôm nay đặc biệt hơn lại đúng ngày sinh nhật của em… anh em hát mừng sinh nhật, luôn nhớ em” - danh hài Nhật Cường nhắn gửi tình cảm.

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc! - Ảnh 2
Nam danh hài cùng người bạn mua các vật dụng trang trí như bong bóng, nón mừng sinh nhật,...  - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh chia sẻ, nam danh hài cùng người bạn mua các vật dụng trang trí như bong bóng, nón mừng sinh nhật,... Đặc biệt, trên bàn thờ cố ca sĩ, khán giả chú ý đến ly cà phê quen thuộc. Nói về việc này, Nhật Cường từng cho hay, anh khác mọi người ở điểm không mang hoa đến viếng mà sẽ mua cà phê gửi cho em. Đây là món đồ uống yêu thích của nữ ca sĩ lúc sinh thời: “Phi Nhung là người rất thực tế. Thích cái gì mình cúng cái đó. Bạn ấy (Phi Nhung) rất thích cái món này.”

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc! - Ảnh 3
Đặc biệt, trên bàn thờ cố ca sĩ, khán giả chú ý đến ly cà phê quen thuộc - Ảnh: Internet

Trước đó, thời điểm tổ chức tang lễ giọng ca Bông Điên Điển, danh hài Nhật Cường đã không thể đến dự bởi vướng lịch trình đi diễn. Dù vậy, mỗi khi có dịp sang Mỹ, anh đều viếng thăm cô. Kể thêm kỷ niệm về Phi Nhung, Nhật Cường cho biết lần đầu tiên cả hai hợp tác cùng nhau cũng do Phi Nhung mở lời:

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc! - Ảnh 4
Nhật Cường chia sẻ kỷ niệm lần đầu hợp tác chung với Phi Nhung - Ảnh: Internet

“Hồi xưa tôi mê Phi Nhung lắm, nghe Phi Nhung hát mà mát lòng mát dạ, ngọt dữ lắm. Mình cũng ước gì một ngày gặp được cô bé này. Nhưng đúng là cầu được ước thấy, khoảng chừng 1 tuần lễ sau có cú điện thoại: ‘Anh Nhật Cường ơi, em Phi Nhung đây, em muốn mời anh vào một vai này rất hay, trong phim ca nhạc. Anh đóng vai chồng em, lưng gù, xấu xí, mặt thẹo,...’ Quay phim gần tuần lễ, tôi nhớ khi ấy là năm 1997.”

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Từ khóa:   Phi nhung nhật cường danh hài Nhật Cường

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