Xúc động với hành động tưởng nhớ về mẹ của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung

Trong đó con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hẳn là người đau đớn nhất khi giây phút mẹ cô qua đời đã không thể có mặt để nói lời cuối cùng với người mẹ đáng kính của mình. Ở thời điểm hiện tại, dù mọi chuyện đã qua được khoảng thời gian đủ lâu nhưng Wendy Phạm dường như vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ, cô luôn hoài niệm với những kỉ niệm cùng mẹ.

Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa mất vì bị biến chứng nặng của COVID-19. Tại thời điểm đó thông tin này đã thực sự khiến cho người hâm mộ không khỏi phần hoang mang và đau lòng cho sự ra đi của một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất làng giải trí Vbiz.

Mới đây, trên trang cá nhân Wendy đăng tải dòng trạng thái khiến ai đọc xong cũng phải rưng rưng. Cô viết: "Sáng sớm gửi hình cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Con đang trên đường đi làm. Hôm nay con gái của mẹ đẹp quá. Mẹ đang trên đường đi hát tiếp. Mẹ nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Con lái xe cẩn thận nhé. Thương con!".

Có thể thấy, dù mẹ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy vẫn giữ thói quen thông báo mọi hoạt động thường ngày tới mẹ. Dòng chia sẻ trên đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả, bằng chứng là ngay bên dưới bài viết không ít netizen đã để lại những lời động viên Wendy và chúc cho gia đình của cô luôn hạnh phúc.

Sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung không chỉ người thân, bạn bè mà toàn thể người hâm mộ đau xót. Cho đến hiện tại, khán giả chưa tin rằng nữ ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Mặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970, tại Gia Lai. Cha của cô là người Mỹ, mẹ người Việt. Năm 10 tuổi, mẹ của Phi Nhung qua đời, cô ở với ông bà ngoại. Năm 1989, nữ ca sĩ sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại hải ngoại. Năm 2005, cô về nước hoạt động ca hát cũng như các hoạt động từ thiện. Phi Nhung cũng nhận rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, bao bọc các em. Quán quân The Voice Kids Hồ Văn Cường cũng là con nuôi của cô.