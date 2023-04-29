Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc nổi tiếng, cư dân mạng nghe xong không khỏi chạnh lòng nhớ đến cố ca sĩ Phi Nhung

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Phương Mỹ Chi tại một sân khấu ca nhạc. Trong đêm nhạc này, nữ ca sĩ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua giọng ca ngọt ngào với những ca khúc bolero, trữ tình làm nên tên tuổi. Phương Mỹ chi cũng hiếm hoi thể hiện bài hát Đêm gánh hào nghe điệu hoài lang - ca khúc nổi tiếng từng được nhiều giọng ca gạo cội thể hiện - Ảnh: Cắt từ clip Đặc biệt, tại sân khấu này, Phương Mỹ chi cũng hiếm hoi thể hiện bài hát Đêm gánh hào nghe điệu hoài lang - ca khúc nổi tiếng từng được nhiều giọng ca gạo cội thể hiện. Xuất hiện với bộ áo dài đằm thắm cùng mái tóc suôn dài, Phương Mỹ Chi vô cùng nổi bật và xinh đẹp trên sân khấu.

Tuy là giọng ca trẻ, thế nhưng chất giọng ngọt ngào, mùi mẫn cùng tư duy xử lý bài hát thông minh của Phương Mỹ Chi đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía người nghe. Theo thời gian, giọng hát của Phương Mỹ Chi ngày một da diết và có chiều sâu khiến người nghe "nức lòng" mỗi khi thưởng thức. Phương Mỹ Chi đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía người nghe nhờ chất giọng mùi mẫn của mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới màn trình diễn, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi vì một ca khúc vô cùng mùi mẫn. Đáng chú ý, một số ý kiến khác bất ngờ nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung và cho rằng giọng hát của Phương Mỹ Chi ở giai đoạn trưởng thành lại có nét tương đồng với đàn chị quá cố, bởi đây cũng là ca khúc từng được Phi Nhung thể hiện rất thành công.

Mới đầy, vào ngày 26/4, Phương Mỹ Chi ra mắt video nhạc Vũ trụ có anh, đánh dấu chặng đường 10 năm từ cô bé dân ca đến thiếu nữ tuổi 20, được nhiều khán giả yêu mến. Phương Mỹ Chi ra mắt video nhạc Vũ trụ có anh, đánh dấu chặng đường 10 năm từ cô bé dân ca đến thiếu nữ tuổi 20 - Ảnh: Internet Trong MV mới, cô không chọn khúc dân ca theo sở trường mà quyết định thử sức với nhạc hiện đại, kết hợp nhóm DTAP và rapper Pháo. Phương Mỹ Chi bỏ cặp mắt kính quen thuộc với khán giả nhiều năm qua, thể hiện khả năng vũ đạo sôi động. Lấn sân phong cách nhạc mới nhưng Phương Mỹ Chi khẳng định không bao giờ bỏ dân ca bởi âm nhạc dân tộc đã ngấm vào máu. Khi sáng tác Vũ trụ có anh, cô cài cắm chất liệu dân gian gồm ca trù, ngũ cung, kết hợp yếu tố hiện đại như disco, hình ảnh Disney. Phương Mỹ Chi muốn tiếp cận đến giới trẻ theo nhiều cách, gìn giữ, phát huy âm nhạc truyền thống. Phương Mỹ Chi muốn tiếp cận đến giới trẻ theo nhiều cách, gìn giữ, phát huy âm nhạc truyền thống - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 ở TP HCM. Năm 2013, cô nổi tiếng trong làng nhạc từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí với ca khúc Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân), đoạt danh hiệu á quân. 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Cô còn tham gia diễn xuất qua các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Mùa hè 1999 (chưa phát hành), web drama Tiệm hoa dì ghẻ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi ngày càng được khán giả yêu quý hơn - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi chính thức lên tiếng khi bị cho là 'ăn theo' đàn chị Hoàng Thùy Linh Thực hiện sản phẩm với concept khá tương đồng với Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi khẳng định không "ăn theo" và đang nỗ lực cùng ê-kíp tìm hướng đi riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-bieu-dien-ca-khuc-noi-tieng-cu-dan-mang-nghe-xong-khong-khoi-chanh-long-nho-en-co-ca-si-phi-nhung-577369.html