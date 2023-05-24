4 người con nuôi nối nghiệp' ca hát của cố nghệ sĩ Phi Nhung hiện có cuộc sống như thế nào?

Hiện tại, 4 người con theo ca hát của Phi Nhung vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Trong đó, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với gia đình mẹ nuôi, riêng Hồ Văn Cường đã dọn ra khỏi nhà chung và phát triển sự nghiệp theo hướng mới.

Khép lại hành trình hơn 2 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Phi Nhung do COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi xót thương. Sinh thời, nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm sức cho 23 người con nuôi, trong đó đáng chú ý có 4 người theo con đường nghệ thuật.

Từ sau khi được 'anh ba' Ngọc Sơn trau dồi kỹ năng lẫn phong cách biểu diễn, Hồ Văn Cường bắt đầu nhận được nhiều show diễn hơn. Đồng thời, danh ca Ngọc Sơn cũng từng khẳng định tin vui rằng, chuyện Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng là có thật. Cũng theo nam danh ca, Hồ Văn Cường vẫn đang trong quá trình học hè tại trường nhưng bên cạnh đó vẫn dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tuyên bố đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường phát triển con đường nghệ thuật khiến nhiều người hâm mộ vô cùng cảm kích. Hiện tại, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ sống tại căn nhà thuê ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Cường đang là sinh viên Đại học Hoa Sen.

Hồ Văn Cường xuất hiện trong nhiều show diễn.

Cùng với Ngọc Sơn, bầu Thụy cũng từng khiến nhiều người bất ngờ khi tặng Hồ Văn Cường kênh Youtube mới. Chỉ sau ít ngày đổi chủ, kênh Youtube này đã nhanh chóng cán mốc 100 nghìn lượt theo dõi.

Ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí thường xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần sắc rạng rỡ hơn sau thời gian khủng hoảng dư luận. Anh chàng cũng thể hiện sự tự tin hơn trên sân khấu ca nhạc.

Quỳnh Trang

Quỳnh Trang sinh năm 1997 và là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình giống như mẹ nuôi. Năm 2016, khi tham gia một chương trình ca hát, cô được Phi Nhung "phá lệ" nhận làm con nuôi dù trước đó, cố ca sĩ từng tuyên bố sẽ không nhận thêm con nuôi nữa.

Quỳnh Trang là một trong số những người con nuôi thành công trong nghệ thuật của Phi Nhung.

Quỳnh Trang được hỗ trợ trong quá trình hoạt động nghệ thuật từ đó sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Cô tâm sự một năm qua, bản thân luôn nhớ đến mẹ nuôi, nhất là mỗi khi đứng trên sân khấu.

Sau khi mẹ nuôi mất, Quỳnh Trang vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật, có nhiều MV "triệu view" và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Kể từ khi mẹ nuôi qua đời, nữ ca sĩ liên tục thể hiện nỗi vương vấn, thương nhớ chưa thể nguôi ngoai.

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc cùng vẻ đẹp trong sáng, dễ thương, Quỳnh Trang được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “thiên thần bolero”

Về mối quan hệ với Wendy - con ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Quỳnh Trang bộc bạch: “Trước đó, có những lần tôi sang Mỹ biểu diễn mà những dịp ấy mẹ Nhung bận đi hát, chúng tôi ở nhà mẹ thì chị thường thay mẹ dẫn các em đi dạo, đi ăn và chăm sóc rất chu đáo. Tuy nhiên, thời gian này chị cũng khá bận rộn với công việc của mình, bận chăm lo cho gia đình nhỏ, nhất là khi chị vừa có thêm em bé cách đây ít lâu nên chúng tôi không liên hệ nhiều. Sau này, khi thời gian thư thả hơn, tôi mới có thể chia sẻ với chị nhiều hơn”.

Nữ ca sĩ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ nuôi.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung

Hồi tháng 10/2022, trong một đêm nhạc, ca sĩ Mạnh Quỳnh gây bất ngờ khi nhận Tuyết Nhung và Thiêng Ngân làm con nuôi. Nam ca sĩ bày tỏ với tư cách của một người bạn của Phi Nhung, anh sẽ cố gắng hỗ trợ cho các con của cô bằng hết khả năng của mình. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ dìu dắt, nâng đỡ Tuyết Nhung, Thiêng Ngân với vai trò của một người cha.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh gây bất ngờ khi nhận Tuyết Nhung và Thiêng Ngân làm con nuôi.

Tuyết Nhung cho biết, hiện tại cô đang sống cùng mẹ ruột. Bên cạnh việc đi hát, nữ ca sĩ còn kinh doanh thời trang và livestream để trang trải cuộc sống. Khi được hỏi về việc nghỉ hát để chuyển sang làm công việc khác ổn định hơn, Tuyết Nhung bày tỏ cô chưa bao giờ có ý định dừng công việc ca hát. Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ rất muốn thử "lấn sân" diễn xuất, hy vọng sẽ có những vai nhỏ để có cơ hội trải nghiệm thêm với nghề.

Tuyết Nhung bày tỏ nhờ Mạnh Quỳnh chỉ dạy kinh nghiệm và giúp đỡ mà cô có nhiều show diễn hơn.

Còn đối với Thiêng Ngân, cô cho biết cảm thấy cuộc sống chơi vơi, không biết nên làm gì sau khi mẹ nuôi mất. Tuy nhiên, sau thời gian ổn định tinh thần, cô quyết tâm nỗ lực hết mình để không phụ lòng của mẹ. Ngoài lịch đi diễn, Thiêng Ngân vẫn đi học và dành thời gian trợ giúp công việc cho nhà hàng chay mà Phi Nhung mở thưở sinh thời.

hai cô con gái nuôi này đều xuất hiện trong những đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh - người tri kỷ của cố ca sĩ trong âm nhạc.

Thời gian qua, hai cô con gái nuôi này đều xuất hiện trong những đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh. Nói về việc này, Mạnh Quỳnh tâm sự tuy đây không phải là trách nhiệm của mình nhưng là sự hỗ trợ về tinh thần, cũng như tấm lòng dành cho những đứa con của người bạn tri kỷ quá cố.