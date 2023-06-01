Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm

Hậu trường 01/06/2023 19:37

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy đã có dịp đến thăm nơi thờ phụng cố NS Phi Nhung trong chuyến lưu diễn tại xứ cờ Hoa. Bên cạnh đó, nhiều netizen đã 'đào lại' ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình cách đây gần 10 năm của 2 chị em.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn là một niềm tiếc nuối khôn nguôi đối với khán giả cũng như bạn bè và đồng nghiệp.

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 1
 Sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn là một niềm tiếc nuối khôn nguôi đối với mọi người

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy đã có dịp đến thăm nơi thờ phụng cố NS Phi Nhung trong chuyến lưu diễn tại xứ cờ Hoa. Bên di ảnh của ‘đàn chị’, nam nghệ sĩ đã không kìm nén được sự xúc động cùng với dòng trạng thái đầy tâm trạng: “Ɓậu ơi, em mãi là em của chị thôi”.

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 2

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 3
Ngô Kiến Huy đến viếng thăm nơi thờ phụng cố NS Phi Nhung ở Mỹ

 

Dù không có nhiều dịp làm việc cùng nhau trên sân khấu, nhiều netizen bất ngờ đào lại ảnh cách đây gần 10 năm, vào 2014, Ngô Kiến Huy đã có cơ hội đi lưu diễn lần đầu tiên cùng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Đài Loan. Hai chị em đã dành cho nhau nhiều khoảnh khắc vui vẻ và còn làm tóc, make up cho nhau. Thời điểm đó, nam ca sĩ còn tiết lộ Phi Nhung chính là giọng ca mà mẹ anh rất yêu mến.

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 4Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 5

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 6
Ngô Kiến Huy từng có cơ hội đi lưu diễn lần đầu tiên cùng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Đài Loan cách đây 10 năm

 

Trước đó, vợ chồng Việt Hương cũng đã viếng thăm cố NS Phi Nhung:"Bà bạn (Phi Nhung) thì được một vị trí đẹp tại chùa, ấm áp lắm. Lần đầu tiên sau 10 tháng thấy lại hủ màu trắng mình ôm cả chặng đường nay an nhiên, thanh thản ở chùa. Nay rất giỏi không khóc nè".

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 7
Vợ chồng Việt Hương cũng đã viếng thăm cố NS Phi Nhung trong thời gian gần đây

 

Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh cũng gây xúc động khi đến thăm 'người tình sân khấu' của mình, không quên rủ rê 'anh chàng' Quang Lê: "Hôm nay tôi đến thăm nàng. Rủ rê theo được anh chàng Quang Lê. Chuyện trò, chia cốc cà phê. Lê hát tặng chị Sông Quê ngọt ngào".

Ngô Kiến Huy xúc động khi đến thăm cố NS Phi Nhung ở Mỹ, hé lộ ảnh hiếm 'lần đầu' chung khung hình của 2 chị em cách đây 10 năm - Ảnh 8
Mạnh Quỳnh 'rủ rê' Quang Lê đến 'thăm' Phi Nhung

 

Có thể thấy, tình nghĩa của các nghệ sĩ trong showbiz rất đáng ngưỡng mộ. Tuy rằng cố nghệ sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng cô vẫn luôn sống mãi trong tim những người ở lại. Nhất là với bạn bè đồng nghiệp thân thiết, cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn luôn hiện hữu.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động

Vào ngày 10/4 hằng năm là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này.

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Từ khóa:   cố NS Phi Nhung Ngô Kiến Huy vbiz

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