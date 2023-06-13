Xuất hiện đoạn clip Hồ Văn Cường song ca cùng Phi Nhung khiến người hâm mộ nghẹn ngào xôn xao

Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp "fan", những khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền,...

Sau khi Phi Nhung qua đời, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã thay đổi nhiều so với trước đây, nam ca sĩ sinh năm 2003 rời công ty của mẹ nuôi và hoạt động tự do. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các "fan" liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của ''cậu bé dân ca''.

Trong clip, Hồ Văn Cường xuất hiện với hình ảnh nhỏ nhắn của "sứ giả cảm xúc" năm nào, thế nên đây chắc chắn là đoạn clip được ghi hình rất lâu. Fanpage này đăng tải đoạn clip với mục đích kỷ niệm, lưu giữ những hình ảnh về màn song ca cảm xúc của Hồ Văn Cường và Phi Nhung.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip Hồ Văn Cường và Phi Nhung song ca cùng nhau trong một đêm nhạc ở nước ngoài. Đoạn clip được đăng tải trên một trang fanpage chuyên cập nhật tin tức về Hồ Văn Cường, nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Đoạn clip khiến nhiều người hâm mộ Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường cảm động

Trước đó, khi ca sĩ Phi Nhung còn sinh thời, nhiều người cũng chia sẻ những đoạn clip vui vẻ của hai mẹ con lên mạng xã hội. Khác với vẻ ngoài rụt rè, ít nói trước đám đông, Hồ Văn Cường trước mặt mẹ nuôi Phi Nhung là cậu bé liếng thoắn, hoạt bát và vô tư.

Nhiều người khi xem đoạn clip đều nhận xét Phi Nhung và Hồ Văn Cường rất thân thiết và điều đó cho thấy những mâu thuẫn trước đó không quá lớn như những gì cư dân mạng đồn thổi. Đoạn clip ''giải oan'' cho cả Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường.

Đoạn clip ghi lại sự vui vẻ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường

Trước khi qua đời, Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều dính thị phi. Cư dân mạng lên tiếng đòi tiền giúp cho Hồ Văn Cường dù nhiều lần Hồ Văn Cường khẳng định "chuyện gia đình con, con sẽ tự giải quyết". Ngay cả khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, vẫn còn có ý kiến thắc mắc ai là người trả lại tiền cho Hồ Văn Cường khi Phi Nhung qua đời.

Tránh gây thêm thị phi, Hồ Văn Cường từ chối nói lên suy nghĩ của bản thân về động thái của vài cư dân mạng trong việc "nhất mực đòi tiền giúp mình" nhưng Hồ Văn Cường thừa nhận cảm thấy mệt mỏi.

Tin đồn mẫu thuẫn của Phi Nhung và Hồ Văn Cường diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội trước khi nữ ca sĩ qua đời

Sau những ''ồn ào'' vừa qua, hiện tại, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiếng. Nam ca sĩ đang học đại học tại TP HCM, thỉnh thoảng vẫn đi hát để lo cho gia đình. Ngoài ra, nam ca sĩ còn nhận được sự dẫn dắt từ danh ca Ngọc Sơn. Theo đó, được biết từ khi Hồ Văn Cường tự lập, ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp.