Kể từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường liên tục gặp nhiều không ít biến cố liên quan đến sự nghiệp, khiến nam ca sĩ liên tục rơi vào tình cảnh ''tiến thoái lưỡng nan''

Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố ca sĩ Phi Nhung, mạng xã hội đang lan truyền thông tin Hồ Văn Cường giờ đã sắm nhà, mua xe hơi. Trong khi giọng ca nhí ngày nào vẫn im lặng trước tin đồn như thường thấy thì ca sĩ Ngọc Sơn - người nâng đỡ Hồ Văn Cường từ khi tự lập, chỉ nói một câu: "Tôi không can thiệp vào tài sản riêng của học trò". Nam ca sĩ trẻ sinh năm 2003, ''cậu bé dân ca'' Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường và mẹ nuôi là cố ca sĩ Phi Nhung Người thầy nâng đỡ hiện tại của nam ca sĩ Hồ Văn Cường Cuộc sống của Hồ Văn Cường đã thay đổi nhiều so với trước đây. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các "fan" liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của giọng ca sinh năm 2003. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp "fan", những khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD…

Hồ Văn Cường được khán giả yêu mến và được tặng rất nhiều món quà có giá trị Mới đây, một fanpage FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, nội dung bài viết xoay quanh vấn đề anti-fan đã chia sẻ, đăng tải những bài viết hạ bệ liveshow của Hồ Văn Cường, thậm chí còn nhắc tên những ngôi sao lớn như Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Đan Trường. Hồ Văn Cường bị một anti - fan công kích trên mạng xã hội Phía FC Hồ Văn Cường cho rằng tuổi đời lẫn tuổi nghề của Hồ Văn Cường còn khá ít, chưa kể từng có giai đoạn bị "đánh cắp". Show ca nhạc của Hồ Văn Cường chủ yếu phục vụ khán giả yêu nhạc dân ca chứ không phải tất cả các đối tượng khán giả, thế nên việc liveshow diễn ra với 900 khách cũng là điều bình thường.

Dưới bài đăng, người hâm mộ Hồ Văn Cường đã lên tiếng bảo vệ nam ca sĩ giữa những lời công kích từ anti-fan. Đa số khán giả yêu thích Hồ Văn Cường đều cho rằng giọng hát cảm xúc của nam ca sĩ là điều khiến họ muốn được nghe. Đồng loạt người hâm mộ lên tiếng bênh vực nam ca sĩ Theo đó đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ được FC ra sức lên tiếng bảo vệ. Vào 16/1 vừa qua, trong các group FC của Hồ Văn Cường, người hâm mộ đang lan truyền loạt thông tin thất thiệt về nam ca sĩ. Đáng nói trong đó, xuất hiện hàng loạt video, bài viết thông báo Hồ Văn Cường qua đời. Hồ Văn Cường bị đồn qua đời khiến nhiều fan bức xúc Người hâm mộ Hồ Văn Cường đã tổng hợp lại những thông tin, hình ảnh và yêu cầu báo cáo các kênh Youtube xóa bỏ. Trong trường hợp các kênh Youtube này không xóa và tiếp tục đăng tải thông tin sai lệch, FC Hồ Văn Cường cho biết sẽ nhờ Pháp luật vào cuộc. FC Hồ Văn Cường kêu gọi ''tẩy chay'' tin giả mạo Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin về việc Hồ Văn Cường qua đời. Tuy nhiên, vì là những thông tin sai lệch và không có nguồn gốc rõ ràng nên phía nam ca sĩ không có bất kỳ động thái nào. Vì thế, FC của Hồ Văn Cường đã lên tiếng để bảo vệ nam ca sĩ cũng như kêu gọi khán giả có thể theo dõi và cập nhật những thông tin chính xác nhất từ trang Fanpage mới. Hồ Văn Cường hiện giờ vẫn nhận được nhiều yêu thương từ FC và quý khán giả trong nước

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-gap-bien-lien-quan-den-cam-ly-dong-loat-fc-buc-xuc-len-tieng-587626.html