Hồ Văn Cường gây chú ý khi bất ngờ nhận được hơn 100 triệu đồng từ người giấu mặt

Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiếng. Nam ca sĩ đang học đại học tại TP HCM, thỉnh thoảng vẫn đi hát để lo cho gia đình. Hồ Văn Cường sở hữu lượng lớn người hâm mộ sau nhiều năm ca hát.

Hồ Văn Cườngsở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.

Đáng chú ý hơn hết là mới đây trang fanclub của Hồ Văn Cường, một khán giả giấu tên đã đăng tải bài viết chia sẻ về món quà mà vị khán giả này dành tặng cho nam ca sĩ trẻ trong show diễn sắp tới. Cụ thể, vị khán giả này khiến không ít người phải trầm trồ vì độ "chịu chi" khi gửi tặng Hồ Văn Cường bó hoa "khủng" với hàng chục xấp tiền mặt, giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.