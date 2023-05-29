Hồ Văn Cường gây chú ý khi bất ngờ nhận được hơn 100 triệu đồng từ người giấu mặt

Khán giả ngỡ ngàng về mức độ "chịu chi" của fan hâm mộ Hồ Văn Cường.
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Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiếng. Nam ca sĩ đang học đại học tại TP HCM, thỉnh thoảng vẫn đi hát để lo cho gia đình. Hồ Văn Cường sở hữu lượng lớn người hâm mộ sau nhiều năm ca hát.
Đáng chú ý hơn hết là mới đây trang fanclub của Hồ Văn Cường, một khán giả giấu tên đã đăng tải bài viết chia sẻ về món quà mà vị khán giả này dành tặng cho nam ca sĩ trẻ trong show diễn sắp tới. Cụ thể, vị khán giả này khiến không ít người phải trầm trồ vì độ "chịu chi" khi gửi tặng Hồ Văn Cường bó hoa "khủng" với hàng chục xấp tiền mặt, giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên Hồ Văn Cường nhận được những món quà có giá trị cao từ người hâm mộ. Trong các nhóm FC của Hồ Văn Cường, dễ dàng nhận thấy các thành viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về các món quà như hoa tiền, vòng tiền, vàng,... để dành tặng nam ca sĩ trong các đêm diễn.
Thời gian qua, nhờ sự nâng đỡ của Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đắt show đi diễn, liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành. Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.
Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nam ca sĩ trẻ xuất hiện với gương mặt tươi tắn, tự tin hơn trong việc theo đuổi con đường ca hát. Sự thay đổi về ngoại hình cũng là một bước tiến mới giúp anh chinh phục được nhiều khán giả.