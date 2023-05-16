Hồ Văn Cường sút tung lưới Myanmar với tỷ số 2-0, U22 Việt Nam tiến gần hơn với HCĐ

Sau khi hiệp 1 kết thúc, Hồ Văn Cường mở tỷ số cho U22 Việt Nam 2-0 bằng hai cú sút tung lưới Myanmar từ cự ly gần.

Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi trong những phút đầu. Tuy nhiên, cơ hội lại sớm đến với U22 Việt Nam sau một tình huống băng ra lỗi của thủ môn Myanmar ở phút thứ 5. Văn Trường đi bóng qua Phyo Thu nhưng khi đối mặt với khung thành trống, anh lại không dứt điểm và bị hậu vệ đối thủ phá bóng ngay trong chân.

CĐV tại sân Olympic Phnom Penh không phải tiếc nuối lâu. Ngay phút thứ 9, U22 Việt Nam tổ chức lên bóng tốc độ bên trái trái. Ở phía trong, Hồ Văn Cường khống chế gọn đường chuyền của đồng đội, trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

HCĐ là điều bắt buộc phải đạt được với thầy trò HLV Troussier

Đến phút 34, Hồ Văn Cường lập cú đúp. Cụ thể, từ tình huống phá bóng của U22 Myanmar, Văn Đô cướp bóng và chọc khe cho Văn Cường băng lên dứt điểm. Cầu thủ số 13 tận dung cơ hội và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam quyết tâm chiến thắng Myanmar để giành HCĐ bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Olympic

Hồ Văn Cường mở tỷ số cho U22 Việt Nam 2-0 bằng hai cú sút tung lưới Myanmar

Ở trận gặp Myanmar, HLV Philippe Troussier để Đoàn Huy Hoàng bắt chính thay Quan Văn Chuẩn. Thủ môn đội trưởng của U22 Việt Nam có màn trình diễn không như ý ở trận bán kết. Anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường cũng trở lại đội hình xuất phát, sau khi ngồi dự bị trước Indonesia. Trong khi đó, Lê Văn Đô là cầu thủ duy nhất đá chính trong mọi trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này.

HCV của Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp thêm tinh thần cho U22 Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Đội tuyển nữ Myanmar để qua đó giành chiếc HCV thứ 8 trong lịch sử. Chiếc HCV này sẽ tiếp thêm tinh thần cho đội U22 Việt Nam trong trận tranh HCĐ.

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