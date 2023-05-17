Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn

Hậu trường 17/05/2023 15:10

Những món quà giá trị của khán giả dành tặng cho Hồ Văn Cường khiến nhiều người choáng váng.

Dạo gần đây, Hồ Văn Cường là cái tên được nhiều từ quan tâm từ khán giả. Mới đây, FC Hồ Văn Cường đã chia sẻ hình ảnh về những món quà mà người hâm mộ chuẩn bị để dành tặng nam ca sĩ. Theo đó, những bó hoa tiền với đủ mệnh giá chính là món quà đặc biệt mà fan đã cất công chuẩn bị để mang đến đêm diễn của Hồ Văn Cường.

Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 1
FC Hồ Văn Cường đã chia sẻ hình ảnh về những món quà mà fan chuẩn bị để dành tặng nam ca sĩ.

Ngoài ra, trong một số đêm diễn, Hồ Văn Cường cũng liên tục nhận được những món quà giá trị từ khán giả mặc dù đêm diễn chưa kết thúc. Hết khán giả này đến khán giả khác đã mang lên sân khấu những bó hoa tiền, hộp vàng để làm quà tặng Hồ Văn Cường.

Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 2
Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 3
Hồ Văn Cường cũng liên tục nhận được những món quà giá trị từ khán giả mặc dù đêm diễn chưa kết thúc.

Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy mừng cho nam ca sĩ hậu lùm xùm tiền bạc trước đây. Có thể thấy được rằng chưa cần nhận tiền cát-sê sau đêm diễn thì Hồ Văn Cường cũng đã "mỏi tay" nhận những món quà vừa giá trị về vật chất lẫn tinh thần là tình yêu thương của khán giả.

Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 4
Nhiều người cảm thấy mừng cho nam ca sĩ hậu lùm xùm tiền bạc trước đây.

Trước đó, trên một sân khấu ca nhạc, Hồ Văn Cường đã khiến nhiều người tò mò khi tiết lộ về tình hình tài chính hiện tại. Cụ thể, một khán giả trung niên đã dành tặng cho nam ca sĩ những món quà giá trị như tiền, vàng với chia sẻ đáng yêu: "Kiếp trước cô thiếu nợ thiếu nần con nên giờ cô trả".

Đáp lại câu nói của vị khán giả, Hồ Văn Cường cũng tung hứng: "Kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo. Không có nổi 1 cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mốt con thành đại gia quá". Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã khéo léo khi chốt lại rằng "Đại gia nhưng mà là da bọc xương" để khán giả có thể hiểu rằng đây chỉ là một câu nói đùa của nam ca sĩ.

Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 5
Ngọc Sơn xác nhận hỗ trợ Hồ Văn Cường phát triển sự nghiệp.

Cách đây không lâu, Ngọc Sơn gây chú ý khi xác nhận hỗ trợ Hồ Văn Cường phát triển sự nghiệp. Danh ca Ngọc Sơn mong muốn mọi người đón nhận khi giọng ca sinh năm 2003 nỗ lực hết mình để trở lại nghệ thuật. 

Netizen choáng váng trước số tiền 'khủng' Hồ Văn Cường nhận được trong mỗi đêm diễn - Ảnh 6
Hồ Văn Cường được nhận xét ngày càng điển trai và sở hữu gu ăn mặc sành điệu hơn trước rất nhiều.

Có thể thấy, thời gian gần đây, Hồ Văn Cường được nhận xét ngày càng điển trai và sở hữu gu ăn mặc sành điệu hơn trước rất nhiều. Hiện tại, nam ca sĩ trẻ đã có nhà riêng, sống cùng ba mẹ ruột. Hồ Văn Cường vẫn chăm chỉ và tập trung sự nghiệp ca hát. Nam ca sỹ trẻ cũng có cả một lực lượng fan bao gồm đủ mọi lứa tuổi ủng hộ ở khắp nơi.

Hồ Văn Cường đã 'đổi đời' như thế nào sau khi nhận được giúp đỡ từ bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn?

Hồ Văn Cường đã 'đổi đời' như thế nào sau khi nhận được giúp đỡ từ bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn?

Hồ Văn Cường thay đổi sự nghiệp cũng như trong cuộc sống nhờ sự giúp đỡ đến từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường và Ngọc Sơn Hồ Văn Cường tiết lộ mức cát sê

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 25 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi