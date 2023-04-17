Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ

Sao Việt 17/04/2023 11:18

Hồ Văn Cường xuất hiện tại phòng thu, hé lộ món quà đặc biệt gửi tặng người hâm mộ. Chia sẻ của Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả!

Mới đây, người hâm mộ Hồ Văn Cường vô cùng thích thú trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ có mặt tại phòng thu để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới của mình. Theo đó, trong đoạn clip, nam ca sĩ điển trai với trang phục năng động, chia sẻ cảm xúc sau khi nghe bản demo của ca khúc mới:

'Lần đầu khi được nghe bản demo của bài hát này, chỉ cần nghe phần giai điệu thôi là con đã thích rồi. Tuy nhiên, do thời gian của con khá bận rộn nên không thể sắp xếp để sang thu âm. Trong những tháng qua, con cũng đã nghe đi nghe lại để khi đi thu thì sẽ nhuần nhuyễn, sẽ nhanh hơn'. 

Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ - Ảnh 1
Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ - Ảnh 2
Hồ Văn Cường tại phòng thu âm - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cũng cho biết, hiện tại đang tập trung hết tâm huyết để có thể thu âm ca khúc thật hay và sau đó sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tiến hành việc quay MV cho ca khúc này. Đây chắc chắn sẽ là một món quà đặc biệt mà Hồ Văn Cường gửi tặng đến FC Xanh đọt chuối của mình cũng như đông đảo khán giả yêu mến giọng hát của nam ca sĩ. 

Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ - Ảnh 3
Nam ca sĩ cũng cho biết, hiện tại đang tập trung hết tâm huyết để có thể thu âm ca khúc thật hay - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn. Trước đó, danh ca Ngọc Sơn cũng từng nhiều lần nghiêm khắc tập luyện cho Hồ Văn Cường để nam ca sĩ có thể tiến bộ, cải thiện giọng hát.

Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ - Ảnh 4
 Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường sinh năm 2003 là một ca sĩ, giành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam idol kid) với khả năng hát dòng nhạc dân ca truyền cảm và sâu lắng. Đặc biệt, sau khi được Bầu Thụy trao tặng kênh Youtube riêng, Hồ Văn Cường đã chăm chỉ đăng tải các màn trình diễn của mình lên kênh Youtube này để fan tiện theo dõi và có thể "cày view" một cách dễ dàng hơn. Tín hiệu đáng mừng cho Hồ Văn Cường khi các sân khấu biểu diễn được nam ca sĩ đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đều mang về lượt xem cao, đây chính là động lực lớn giúp nam ca sĩ chăm chỉ hơn trong việc phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân. 

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Sự trở lại của Hồ Văn Cường khiến công chúng quan tâm giọng hát lẫn thái độ trong lần xuất hiện này.

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