Kể từ ngày trở lại sân khấu sau một thời gian tập trung cho việc học, Hồ Văn Cường được nhận xét là có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn.

Mới đây, Hồ Văn Cường tiếp tục xuất hiện biểu diễn tại 1 đêm nhạc trên Đà Lạt. Vẫn như mọi khi, Hồ Văn Cường luôn cho thấy sự chỉn chu trong trang phục mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Tuy nhiên, mở đầu phần trình diễn, nam ca sĩ khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ đã bị cảm cả tuần nay. Đồng thời, nam ca sĩ mong khán giả bỏ qua nếu có gì sơ sót trong quá trình biểu diễn. Cụ thể, sức khỏe của Hồ Văn Cường không được ổn định khi chất giọng của nam ca sĩ lộ rõ sự thều thào vì bị cảm. Do đó, màn biểu diễn mang đến ca khúc Bống bống bang bang của nhóm 365 để gửi tặng đến các khán giả nhí, giọng hát của Hồ Văn Cường chính là điều khiến cư dân mạng vô cùng quan tâm.

Thể hiện 1 ca khúc nhạc thiếu nhi, Hồ Văn Cường không chỉ hát mà còn liên tục thực hiện các động tác vũ đạo đơn giản để minh họa cho tiết mục biểu diễn trở nên sôi động. Tuy nhiên, trái với không khí tưng bừng của ca khúc Bống bống bang bang, giọng hát hời hợt không hề có chút năng lượng nào của Hồ Văn Cường khiến người nghe không khỏi xót xa vì mặc dù bị bệnh, nhưng nam ca sĩ vẫn phải chạy show với tần suất liên tục, không có thời gian để cho sức khỏe được hồi phục. Nam ca sĩ khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ đã bị cảm cả tuần nay - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, hình ảnh Hồ Văn Cường trong 1 đêm nhạc tại Đà Nẵng đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ. Cụ thể, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy Hồ Văn Cường đã tăng cân kha khá so với trước đây. Chính vì điều này đã khiến cho nam ca sĩ càng thêm đĩnh đạc khi diện lên mình những bộ vest lịch thiệp. Màn lột xác ngoại hình của Hồ Văn Cường đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng nam ca sĩ trông điển trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Hồ Văn Cường và thầy Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV Nhờ có tình cảm từ đông đảo khán giả, người hâm mộ mà Hồ Văn Cường ngày một gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Mới đây nhất, kênh Youtube của nam ca sĩ trẻ đã chạm ngưỡng 14.000 người theo dõi. Bên cạnh đó, những video mà nam ca sĩ trẻ đăng tải cũng nhận về hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Điều này chứng tỏ sức hút vẫn đang ngày một gia tăng của Hồ Văn Cường.

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