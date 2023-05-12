Diva Thanh Lam hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm, bật mí về ngày tổ chức đám cưới với bạn trai bác sĩ

Hậu trường 12/05/2023 10:57

Mới đây, Diva Thanh Lam và chồng bác sĩ đã có những bật mí về chuyện tình yêu và kế hoạch tương lai của cả hai.

Mới đây, diva Thanh Lam đã có những chia sẻ về ngày đầu gặp chồng sắp cưới - bác sĩ Tiến Hùng. Cô nói rằng, sau khi khám mắt xong, bác sĩ đã chỉ định chữa cho Thanh Lam như một bệnh nhân bình thường. Khi bắt gặp Thanh Lam không gọi xe được để về, bác sĩ Hùng đã lập tức chớp lấy “cơ hội ngàn năm có một”.

Trước khi quen ca sĩ Thanh Lam, bác sĩ Tiến Hùng đã yêu thích giọng hát của chị. Hai ca khúc anh thích nhất là “Khát vọng”, “Không thể và có thể”. Anh đã từng tham gia show diễn của Thanh Lam năm 2019, nhưng khi ấy chưa bao giờ mơ một ngày như hôm nay.

Trước khi quen nhau, cả hai đều trải qua những lúc cô đơn. Bác sĩ Tiến Hùng có lần rủ bác xe ôm vào nhà ăn cơm để có người nói chuyện, vì ăn một mình thấy buồn. Thanh Lam bày tỏ nghề của mình không phải ai cũng chia sẻ được. Cả hai đều là những người tinh tế. K

hi Thanh Lam đố về ý nghĩa của tô mì Quảng, bác sĩ Hùng đã trả lời ngay: “Xuất xứ Quảng Nam, quê hương của ba”. Thanh Lam luôn tinh ý để lựa chọn những ngày bác sĩ Hùng không chịu sức ép công việc để rủ anh cùng đi biểu diễn. Chị thích khi hát có anh ngồi dưới xem, cảm xúc rất hạnh phúc, thích trên quãng đường về nhà có người nói chuyện cùng.

Diva Thanh Lam hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm, bật mí về ngày tổ chức đám cưới với bạn trai bác sĩ - Ảnh 1Diva Thanh Lam hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm, bật mí về ngày tổ chức đám cưới với bạn trai bác sĩ - Ảnh 2
Diva Thanh Lam và chồng bác sĩ đã có những bật mí về chuyện tình yêu và kế hoạch tương lai của cả hai - Ảnh: FBNV

 

Về tính cách, thói quen, ca sĩ Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng là 2 mảnh ghép khác biệt nhau hoàn toàn. Một người thầm lặng với bệnh nhân và lo sợ thị phi, người kia đã quá quen với công chúng.

Khung giờ của một bác sĩ khác hẳn với một nghệ sĩ. Anh đi ngủ sớm và thức giấc cũng rất sớm, buổi sáng dậy lo cho giấc ngủ của Thanh Lam nên phải rón rén và còn không dám bật đèn. Anh sống đơn giản, ăn bữa sáng là chính vì thường xuyên làm thông trưa. Có hôm Thanh Lam đi cùng anh tới phòng mổ 3 giờ chiều chưa được ăn bị hạ huyết áp. 

Thay đổi thói quen, bác sĩ Hùng cho rằng khó nếu cả hai cùng cương quyết bảo vệ thói quen, dễ nếu cả hai cùng nhường nhịn. Hình dung của bác sĩ Tiến Hùng trước đó Thanh Lam là người dữ dội, nhưng khi ở bên, anh chỉ thấy sự dịu dàng rất đàn bà, sự bộc trực, thật thà để lại trong anh những ấn tượng "chạm" nhất. Còn với Thanh Lam, bác sĩ Hùng có nhiều tính cách giống ba: "Anh dậy sớm đi làm, về muộn, không có thời gian cho bản thân, sống thật, những lời nói rút ra từ trái tim của mình".

Diva Thanh Lam hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm, bật mí về ngày tổ chức đám cưới với bạn trai bác sĩ - Ảnh 3
Cả hai sẽ sớm tổ chức đám chức trong tương lai - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, bác sĩ Tiến Hùng kể hơi lo lắng nhưng không ngờ từ mẹ, chị, con gái, tất cả mọi người đều ủng hộ. Ca sĩ Thanh Lam cảm động nhất khi hai người đứng trước bàn thờ của bố, nhạc sĩ Thuận Yến rất thương con gái thực sự chưa có đời sống bình yên, nên chị cảm nhận niềm vui của cả mẹ và bố. Cũng trong khoảnh khắc ấm áp ở Khách sạn 5 sao, bác sĩ Tiến Hùng bật mí về một đám cưới trong thời gian gần.

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