Nhã Phương cùng Trường Giang đi xem phim ủng hộ Thu Trang, nhan sắc của mẹ bầu gây chú ý

Trên trang cá nhân mới đây, Nhã Phương và Trường Giang đã đi ủng hộ phim "Con Nhót mót chồng" của Thu Trang.

Gần đây, Nhã Phương và Trường Giang đã đi ủng hộ phim "Con Nhót mót chồng" của Thu Trang và có những chia sẻ thú vị. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương cho biết cô đã cùng ông xã Trường Giang và những người thân thiết đã quyết định dành thời gian để đến ủng hộ Con Nhót mót chồng. Chính câu chuyện dễ thương, dung dị nhưng xúc động giữa ông Xỉn (Thái Hòa) và Nhót (Thu Trang) khiến nữ diễn viên không khỏi đắm chìm trong những cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô nàng thậm chí còn "bắt đền" đàn anh Tiến Luật vì bộ phim khiến cô khóc sưng mắt.

Nhã Phương và Trường Giang đã đi ủng hộ phim "Con Nhót mót chồng" của Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh những tương tác hài hước của Nhã Phương cùng đồng nghiệp, khán giả cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên, nhất là khi vừa qua cô đã công bố mang thai lần 2. Một số còn khen ngợi hành động đẹp của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang khi ủng hộ phim của Thu Trang, đồng thời thấy thích thú khi "cô Báu" Nhã Phương nhắc đến "anh Ngọc" Thái Hòa trên dòng trạng thái của mình. Trước đó, vào ngày 21/4, Nhã Phương chia sẻ thông tin cô đang mang thai con thứ hai với truyền thông, là bé gái. Trong clip đăng trên trang cá nhân, diễn viên 1990 tạo bất ngờ cho Trường Giang bằng cách thông báo tin vui đúng dịp sinh nhật của nam diễn viên hài.

Nhã Phương giả vờ tặng chồng hộp quà, thực chất bên trong là que thử thai và kết quả siêu âm cô có em bé thứ hai. Hộp quà được Destiny (con đầu của hai diễn viên) tặng cha. Trường Giang bày tỏ cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc khi biết vợ mang thai con thứ hai. Nhã Phương luôn giấu chuyện, âm thầm để tạo bất ngờ cho chồng. Nhã Phương hiện mang thai nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh: FBNV Trường Giang và Nhã Phương công khai yêu năm 2015, sau khi hợp tác trong dự án 49 ngày. Hai người thường xuyên được ghi lại ảnh tình tứ trong sự kiện ra mắt phim. Sau khi trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, "Mười Khó" cầu hôn Nhã Phương tại Lễ trao giải Mai Vàng vào tháng 1/2018 trước hàng nghìn người. Anh xuống tận khán đài trao nhẫn cho vợ. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương tập trung cho nghệ thuật và kinh doanh, hiếm ồn ào trong chuyện tình cảm. Anh sống có trách nhiệm với gia đình sau khi Nhã Phương sinh con gái đầu Destiny. Hiện, ngoài đóng hài, đóng phim, Trường Giang vẫn là gương mặt đắt show trong các chương trình truyền hình thực tế, gần đây là 2 ngày 1 đêm. Nhã Phương cũng tham gia một tập cùng chồng và được sự chú ý của khán giả.

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