Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai

Hậu trường 21/04/2023 09:58

Mới đây, danh hài Trường Giang vỡ òa khi bà xã Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai. Anh cho biết Nhã Phương nói em bé trong bụng là "món quà to bự" cô dành tặng ông xã Trường Giang.

Mới đây, danh hài Trường Giang vỡ òa khi bà xã Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai. Anh cho biết Nhã Phương nói em bé trong bụng là "món quà to bự" cô dành tặng ông xã Trường Giang.

Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 1
Trường Giang vỡ òa khi bà xã Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh: Internet

 

Theo đó, trong một video được chia sẻ trên fanpage, Nhã Phương chia sẻ tin vui với ông xã cách đây vài tháng bằng cách nhờ con gái Destiny đưa tờ giấy khám thai cho ba và nói: "Đây là quà con tặng ba". Nam diễn viên ban đầu không hiểu chuyện gì, liên tục hỏi vợ "Thật hả?" rồi vỡ òa sung sướng.

Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 2Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 3

Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 4
 Nhã Phương chia sẻ tin vui với ông xã cách đây vài tháng bằng cách nhờ con gái Destiny đưa tờ giấy khám thai cho ba - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Nhã Phương chưa xác nhận cô mang bầu ở tháng thứ mấy và giới tính em bé trong bụng. Vài tháng nay, cô ít tham dự sự kiện để ở nhà dưỡng thai. Gần đây, cô cùng con gái sang Mỹ đồng hành với chồng trong chuyến lưu diễn kết hợp du lịch dài ngày.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn từ năm 2018, trải qua nhiều sóng gió cặp đôi đã thu được trái ngọt là cô con gái đầu lòng tên Destiny. Thế nhưng thời điểm Nhã Phương mang bầu cho đến khi sinh con, cô hoàn toàn giấu nhẹm vì vậy việc nữ chính "có tin vui", tin đồn mang bầu luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 5
Nhã Phương chưa xác nhận cô mang bầu ở tháng thứ mấy và giới tính em bé trong bụng - Ảnh: Internet

 

Gần đây, Nhã Phương đã thể hiện khao khát có con của mình bằng việc xin vía có bầu sinh đôi. Con gái đầu lòng của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương tên Destiny, năm nay 4 tuổi. Từ hơn một năm trước, Nhã Phương nhiều lần bày tỏ mong muốn "có thêm con để vui cửa vui nhà". Cô luôn cảm thấy ghen tỵ với ông xã vì mỗi lần về nhà, con gái thường quấn bố hơn mẹ.

Trường Giang vỡ òa khi Nhã Phương bất ngờ thông báo có bầu lần hai - Ảnh 6
 Cô luôn cảm thấy ghen tỵ với ông xã vì mỗi lần về nhà, con gái thường quấn bố hơn mẹ - Ảnh: Internet

 

Từ khi trở thành trụ cột gia đình, Trường Giang tập trung "làm lụng" để chăm lo đời sống vợ con. Nhiều người còn xem Trường Giang là hình mẫu của người chồng lý tưởng khi yêu chiều vợ, thương con hết mực.

 

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn

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