Quyền Linh trải lòng chuyện 'mau nước mắt' khi dẫn các chương trình thiện nguyện

Mới đây, MC Quyền Linh lý giải về việc hay khóc trên sóng truyền hình khiến nhiều người bày tỏ sự đồng cảm.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt mới đây, các nghệ sĩ Khánh Phương, Quỳnh Trang cùng vượt qua thử thách của chương trình để giúp đỡ cho 3 trường hợp: Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 2008), Đỗ Hoài Phương Uyên (SN 2009) và Lưu Kim Ngân (SN 2011). Hoàn cảnh khó khăn, mất mát người thân của các nhân vật trong tập phát sóng này khiến khán giả vô cùng xót xa. MC Quyền Linh cũng rơi nước mắt tại trường quay. Anh bộc bạch, suốt hơn 20 năm thực hiện các chương trình thiện nguyện và gặp hàng triệu hoàn cảnh khó khăn, anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.

MC Quyền Linh khóc nghẹn tại chương trình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, càng đồng hành, anh càng thấy có nhiều gia đình khó khăn, ngặt nghèo khiến anh không kiềm được cảm xúc. Nam MC khóc nghẹn bộc bạch: "Tôi không có cách nào để nói nên lời và những giọt nước mắt sẽ xóa đi những nghẹn ngào đó. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này, hãy cứ khóc cho nhẹ người hơn, để sau đó có thể lau khô hết những giọt nước mắt và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống". Ngoài ra, vì quá thương cho hoàn cảnh của người chơi, MC Quyền Linh còn bỏ tiền túi dành tặng cho em Lưu Kim Ngân 10 triệu đồng, Đỗ Hoài Phương Uyên 5 triệu đồng và hứa sẽ lắp lại cửa và lợp mái nhà mới cho gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Hình ảnh của Quyền Linh luôn gắn liền với những chương trình từ thiện - Ảnh: Internet Hơn 20 năm qua, hình ảnh của Quyền Linh luôn gắn liền với những chương trình từ thiện, vì cộng đồng. Nhiều lần, nam MC sẵn sàng chi tiền túi để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, khán giả thường gọi anh là "MC của người nghèo". Bên cạnh đó, cuộc sống hạnh phúc của gia đình MC Quyền Linh – doanh nhân Dạ Thảo được nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng MC đình đám thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và nhận được sự yêu thương của đông đảo cư dân mạng.

Con gái út nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp không thua kém chị cả Lọ Lem Bé Hạt Dẻ - con gái út của MC Quyền Linh có diện mạo nổi bật không thua kém chị gái. Ngắm nhìn loạt ảnh mới đây thì dân tình chỉ biết xuýt xoa.

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