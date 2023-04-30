Sau 2 thập kỉ về chung nhà, Quyền Linh bất ngờ chia sẻ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân cùng bà xã

Nghệ sĩ Quyền Linh khiến khán giả trầm trồ' khi có gia đình viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan!

Không chỉ là "MC quốc dân" được mọi người yêu mến, mà Quyền Linh còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có cho mình cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo và 2 cô con gái xinh đẹp. Trước đó, trong một sự kiện khi được đề cập đến chủ đề chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, MC Quyền Linh trả lời ngắn gọn rằng: “Muốn giữ lửa hôn nhân gia đình rất đơn giản, hai chữ thôi: Sợ vợ”. Trước đó, trong dịp kỷ niệm hơn một thập kỉ bên nhau, MC Quyền Linh cũng gây thích thú khi chia sẻ lại hình ảnh đưa vợ về dinh bằng xích lô trong đám cưới của cả hai.

MC Quyền Linh khiến khán giả tỏ ghen tỵ khi có gia đình viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan - Ảnh: FBNV Bà xã của MC Quyền Linh tạo cho nhiều người cảm giác ngất ngây với nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời trẻ trung và vóc dáng thon thả cùng làn da mịn màn không khác gì thiếu nữ đôi mươi. MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo đã bên nhau hai thập kỉ và có hai cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ vừa xinh đẹp, giỏi giang. Cặp đôi luôn giữ được sự hạnh phúc, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù là doanh nhân nổi tiếng, có sự nghiệp riêng khá thành công nhưng Dạ Thảo vẫn chu toàn mọi thứ cho chồng con. Cô chủ động giảm bớt công việc kinh doanh để chăm sóc 2 cô con gái và trở thành hậu phương vững chắc cho MC Quyền Linh.

Mặc dù là doanh nhân nổi tiếng, có sự nghiệp riêng khá thành công nhưng Dạ Thảo vẫn chu toàn mọi thứ cho chồng con - Ảnh: FBNV Thời gian gần đây, 2 ái nữ nhà Quyền Linh thường xuyên được báo chí nhắc đến, vì ngày càng khôn lớn, học giỏi. Trong đó, bé Lọ Lem khiến nhiều người phải trầm trồ vì mới 14 tuổi đã sở hữu chiều cao vượt trội, xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người còn kì vọng bé sẽ trở thành 1 ngôi sao trong Vbiz ở tương lai nếu tham gia vào showbiz. MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo đã bên nhau hai thập kỉ và có hai cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ vừa xinh đẹp, giỏi giang - Ảnh: FBNV Sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn, Quyền Linh không được tiếp xúc phim ảnh, sân khấu, chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ. Bố mẹ chia tay sớm, anh sống cùng mẹ và bốn em. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim: Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000)... Những năm gần đây, anh chuyển sang làm MC cho các chương trình: Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò... Anh kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

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