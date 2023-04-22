Biệt thự nhà vườn trị giá 20 tỷ đồng của vợ chồng MC Quyền Linh: Thiết kế phong cách châu Âu, rộng 500m2 tha hồ trồng cây trái

MC Quyền Linh từng hài hước so sánh khu vườn nhà anh như một phim trường thu nhỏ về bối cảnh nông thôn

Quyền Linh là người dẫn chương trình được khán giả yêu mến vì lối dẫn giản dị, gần gũi. Nam MC còn được ưu ái gọi với danh xưng "MC quốc dân". Tới nay, Quyền Linh đã góp mặt trong nhiều chương trình đình đám như Gia đình hạnh phúc, Siêu thị may mắn, Chuyện không của riêng ai, Bạn muốn hẹn hò… Không gian sống rộng 500m2 của gia đình nghệ sĩ Quyền Linh có thể nói là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thiết kế châu Âu và phong cách nhà vườn dân dã. Quyền Linh từng chia sẻ về điều này: "Tôi dân Tiền Giang, quanh năm đồng lúa ruộng vườn lên thành phố bằng nghề nghệ sĩ.

Tổ cho mình thành công vài ba vai diễn nhưng vẫn chưa ấn tượng với khán giả nhiều. Mãi đến khi 'chơi' chương trình Vượt lên chính mình, tôi như cá gặp nước, đi đâu làm gì cũng được nhiều người thương mến. Đến khi mua được biệt thự ở Phước Kiểng – Nhà Bè này, dù có trang trí, thiết kế kiểu gì thì cũng phải có vài món, hoặc vài chỗ giống ý như nhà vườn tôi mới khoái". Gia đình MC Quyền Linh đang sinh sống trong một căn biệt thự nhà vườn rộng 500m2 ở khu dân cư Quận 7, TP. HCM - Ảnh: Internet

Toàn bộ ngôi nhà sang trọng của gia đình Quyền Linh có trị giá khoảng hơn 20 tỷ đồng với lối kiến trúc sang trọng, hiện đại và ấm cúng khoác chiếc áo màu trắng do chính tay bà xã Dạ Thảo lên ý tưởng - Ảnh: Internet Vào năm 2022, Quyền Linh từng làm những video đăng tải trên kênh YouTube của mình chia sẻ về những góc trong tổ ấm nhỏ. Bên trong ngôi nhà, nội thất được chọn lựa đơn giản, sang trọng. Sỏi đá màu trắng ở giữa và hai hồ nước ở hai bên cùng kính ốp trong suốt tạo nên lối đi dẫn vào phòng khách ấn tượng - Ảnh: Internet Thiết kế phòng khách và bếp dạng mở, thoáng đãng, rộng rãi - Ảnh: Internet Phòng ăn được cũng được trang trí bởi nhiều cây xanh. Được biết, nội thất bên trong phòng ăn đều do bà xã của Quyền Linh - Dạ Thảo lựa chọn - Ảnh: Internet Nhà Quyền Linh trồng rất nhiều cây xanh để bày bên trong căn nhà mình - Ảnh: Internet Một góc sang trọng khác trong ngôi nhà của vợ chồng MC Quyền Linh - Ảnh: Internet Căn biệt thự cũng được trang bị rất nhiều cửa sổ kính lớn để có thể đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn - Ảnh: Internet Theo bà xã của nam MC cho biết, tổ ấm được thiết kế theo dạng sân vườn với nhiều loại hoa, vườn rau và cây trái sai trĩu quả. Nam MC chia sẻ căn bếp đối với anh vô cùng quan trọng: "Tất cả mọi thứ cũng xuất phát từ căn bếp: hạnh phúc cũng từ căn bếp, niềm vui cũng từ căn bếp" Các nàng công chúa của vợ chồng MC cũng giúp bố mẹ chăm sóc và thu hoạch cây trái - Ảnh: FBNV Cây trái trĩu quả trong vườn nhà được nam MC chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Vườn hồng lung linh sắc màu - Ảnh: FBNV Lọ Lem - Hạt Dẻ thường xuyên theo ba Quyền Linh chăm sóc khu vườn - Ảnh: FBNV Ngoài ra còn có cả một bể bơi nhỏ ở bên cạnh ngôi biệt thự để phục vụ sở thích bơi lội của hai công chúa nhỏ của Quyền Linh và Dạ Thảo - Ảnh: Internet Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo kết hôn năm 2005. Vợ chồng nam MC được ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: FBNV Vợ chồng Quyền Linh là một trong những cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Tới nay, cả hai đã bên nhau gần 20 năm và có hai con gái xinh đẹp. Đối với MC Quyền Linh, những giây phút được ở nhà cùng vợ con, được trồng cây, chăm vườn là khi anh bình yên và thoải mái nhất dù đã trở thành tỷ phú và có rất nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Ngắm trọn bộ ảnh tuổi 17 của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh Dù đã là gương mặt quen thuộc nhưng mỗi lần Lọ Lem xuất hiện đều khiến cư dân mạng phải trầm trồ.

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