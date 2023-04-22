Biệt thự nhà vườn trị giá 20 tỷ đồng của vợ chồng MC Quyền Linh: Thiết kế phong cách châu Âu, rộng 500m2 tha hồ trồng cây trái

MC Quyền Linh từng hài hước so sánh khu vườn nhà anh như một phim trường thu nhỏ về bối cảnh nông thôn
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Quyền Linh là người dẫn chương trình được khán giả yêu mến vì lối dẫn giản dị, gần gũi. Nam MC còn được ưu ái gọi với danh xưng "MC quốc dân". Tới nay, Quyền Linh đã góp mặt trong nhiều chương trình đình đám như Gia đình hạnh phúc, Siêu thị may mắn, Chuyện không của riêng ai, Bạn muốn hẹn hò…
Không gian sống rộng 500m2 của gia đình nghệ sĩ Quyền Linh có thể nói là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thiết kế châu Âu và phong cách nhà vườn dân dã. Quyền Linh từng chia sẻ về điều này: "Tôi dân Tiền Giang, quanh năm đồng lúa ruộng vườn lên thành phố bằng nghề nghệ sĩ.
Tổ cho mình thành công vài ba vai diễn nhưng vẫn chưa ấn tượng với khán giả nhiều. Mãi đến khi 'chơi' chương trình Vượt lên chính mình, tôi như cá gặp nước, đi đâu làm gì cũng được nhiều người thương mến. Đến khi mua được biệt thự ở Phước Kiểng – Nhà Bè này, dù có trang trí, thiết kế kiểu gì thì cũng phải có vài món, hoặc vài chỗ giống ý như nhà vườn tôi mới khoái".
Vào năm 2022, Quyền Linh từng làm những video đăng tải trên kênh YouTube của mình chia sẻ về những góc trong tổ ấm nhỏ. Bên trong ngôi nhà, nội thất được chọn lựa đơn giản, sang trọng.
Theo bà xã của nam MC cho biết, tổ ấm được thiết kế theo dạng sân vườn với nhiều loại hoa, vườn rau và cây trái sai trĩu quả. Nam MC chia sẻ căn bếp đối với anh vô cùng quan trọng: "Tất cả mọi thứ cũng xuất phát từ căn bếp: hạnh phúc cũng từ căn bếp, niềm vui cũng từ căn bếp"
Vợ chồng Quyền Linh là một trong những cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Tới nay, cả hai đã bên nhau gần 20 năm và có hai con gái xinh đẹp. Đối với MC Quyền Linh, những giây phút được ở nhà cùng vợ con, được trồng cây, chăm vườn là khi anh bình yên và thoải mái nhất dù đã trở thành tỷ phú và có rất nhiều thành tựu trong cuộc sống.