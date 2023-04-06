Mừng ái nữ bước sang tuổi 17, bà xã Quyền Linh bất ngờ tiết lộ 'tình trạng' yêu đương hiện tại của con gái

Hậu trường 06/04/2023 19:17

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Quyền Linh đã đăng tải tâm thư kèm theo đó là khoảnh khắc trong veo, xinh xắn của con gái lớn Lọ Lem chính thức bước sang tuổi 17. Bên cạnh đó, bà xã Quyền Linh vô tình tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại của con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Quyền Linh đã đăng tải tâm thư gửi đến con gái lớn là Lọ Lem chính thức bước sang tuổi 17. Đính kèm theo đó là khoảnh khắc xinh đẹp của nhóc tỳ. Người hâm mộ cũng thể hiện sự thích thú trước nhan sắc trong veo, xinh xắn của Lọ Lem. Đáng chú ý, bà xã Quyền Linh tiết lộ con gái chưa có bạn trai vì còn nhiều thứ cần phải học, không có thời gian cho chuyện yêu đương.

Mừng ái nữ bước sang tuổi 17, bà xã Quyền Linh bất ngờ tiết lộ 'tình trạng' yêu đương hiện tại của con gái - Ảnh 1

Mừng ái nữ bước sang tuổi 17, bà xã Quyền Linh bất ngờ tiết lộ 'tình trạng' yêu đương hiện tại của con gái - Ảnh 2
Mừng sinh nhật tuổi 17 của Lọ Lem, bà xã Quyền Linh tiết lộ con gái chưa có bạn trai vì còn nhiều thứ cần phải học, không có thời gian cho chuyện yêu đương - Ảnh: Internet

Qua chia sẻ của bà xã Quyền Linh có thể thấy, Lọ Lem là cô bé rất ham học và ngoan ngoãn. Dù đã ở cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" nhưng ái nữ nhà Quyền Linh vẫn muốn dành toàn bộ cho việc học thay vì hẹn hò.

MC Quyền Linh đến với bà xã Dạ Thảo khi cả hai còn tay trắng. Từ không có gì trong tay, vợ chồng MC Quyền Linh đã gây dựng lên được một cơ ngơi hoành tráng, cuộc sống giàu sang bên hai cô con gái xinh như hoa hậu là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Mừng ái nữ bước sang tuổi 17, bà xã Quyền Linh bất ngờ tiết lộ 'tình trạng' yêu đương hiện tại của con gái - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Quyền Linh - Dạ Thảo - Ảnh: Internet

Con gái đầu của MC Quyền Linh có tên gọi thân mật là Lọ Lem (Mai Thảo Linh), cô bé gây sốt không thua kém bố mẹ. Không chỉ có thành tích học tập tốt, nhóc tỳ còn thường xuyên nhận giải cao ở các cuộc thi vẽ, nhiếp ảnh...

Mừng ái nữ bước sang tuổi 17, bà xã Quyền Linh bất ngờ tiết lộ 'tình trạng' yêu đương hiện tại của con gái - Ảnh 4
Lọ Lem thường gây sốt mạng xã hội với nhan sắc và tài năng của mình - Ảnh: Internet

Nhiều người kỳ vọng Lọ Lem sẽ ghi danh cuộc thi nhan sắc trong tương lai nhưng MC Quyền Linh và vợ chỉ muốn con học giỏi, không áp lực bởi ánh đèn sân khấu vì showbiz quá phức tạp. Đã có rất nhiều đoàn phim mời hay muốn các con xuất hiện trước ống kính song nam MC đều từ chối, anh muốn con tiếp cận mọi thứ tự nhiên nhất.

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Từ khóa:   Quyền Linh và Dạ Thảo con gái Quyền Linh vbiz

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