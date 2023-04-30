Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17

Hậu trường 30/04/2023 21:12

Nhan sắc con gái Quyền Linh luôn được đánh giá cao.

Mai Thảo Linh - con gái lớn MC Quyền Linh là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng. Mặc dù chưa hoạt động nghệ thuật song ái nữ đã có một lượng người hâm mộ đông đảo bởi nhan sắc nhẹ nhàng và cuốn hút. Mỗi khi xuất hiện, Lọ Lem lại khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì sắc vóc ấn tượng. 

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 1
Sắc vóc xinh như hoa hậu của ái nữ nhà MC Quyền Linh gẫy bão - Ảnh: FBNV 

Mới đây, Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây bất ngờ khi khoe vóc dáng trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng diện trang phục năng động, trẻ trung, để lộ vòng eo đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, hình ảnh này của Lọ Lem phần nào khác biệt bởi trước đây, mọi người vẫn thường quen nhìn ái nữ trong những bộ váy điệu đà, nữ tính. 

 

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 2
Lọ Lem với hình ảnh khác lạ với hình ảnh có phần "bánh bèo" trước đó - Ảnh:Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng không quên dành lời khen cho Lọ Lem bởi thân hình mảnh mai, thon gọn. Với chiều cao 1m70, Lọ Lem sở hữu tỉ lệ hình thể đẹp với vòng 2 săn chắc, đôi chân dài miên man. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến người hâm mộ hi vọng được thấy con gái MC Quyền Linh trong các cuộc thi sắc đẹp. 

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 3
Thân hình mảnh mai và có phần tự tin, dạng dĩ hơn của cô con gái nhà MC đình đám - Ảnh:Chụp màn hình

 Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại có cha là một MC, diễn viên nổi tiếng, Lọ Lem có nhiều điều kiện để phát triển bản thân. Cô bé nhận được rất nhiều lời tán dương cũng như kỳ vọng của công chúng.

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 4
Con gái Quyền Linh nhận được khá nhiều kì vọng - Ảnh: FBNV 

Mặc dù hội tụ nhiều yếu tố để tỏa sáng nhưng, MC Quyền Linh từng cho hay con gái chưa có định hướng gia nhập showbiz. Thời gian hiện tại, Lọ Lem vẫn tập trung toàn bộ cho việc học. Ngoài ra, cô nàng cũng rất chịu khó tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường và luôn giành được vị trí đặc biệt. Mới đây, sau khi giành giải nhất vẽ tranh, Lọ Lem còn đạt hạng nhất cuộc thi nhiếp ảnh khiến nhiều người trầm trồ. 

 

 

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 5

Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 6Ái nữ Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe vòng eo con kiến, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 17 - Ảnh 7

Công chúa nhà Quyền Linh ở tuổi 17 - Ảnh: FBNV 

 

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