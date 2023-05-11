Vừa tái xuất sau 1 năm vắng bóng, Lưu Hương Giang đã bị 'bóc' bằng chứng rạn nứt hôn nhân với Hồ Hoài Anh

Đáng chú ý, Lưu Hương Giang bị soi bàn tay không còn đeo nhẫn cưới. Hồ Hoài Anh cũng không xuất hiện trong buổi họp báo ra sản phẩm của vợ. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ và Hồ Hoài Anh đã rạn nứt hôn nhân sau loạt ồn ào thời gian qua.

Vào chiều ngày 10/5 vừa, Lưu Hương Giang đã tổ chức buổi họp báo đánh dấu màn "tái xuất" với sản phẩm mới. Sự kiện được cư dân mạng quan tâm bởi đây là lần đầu tiên Lưu Hương Giang có buổi chia sẻ trước truyền thông sau thời gian Hồ Hoài Anh - chồng nữ ca sĩ trải qua biến cố đời tư gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Lưu Hương Giang không đeo nhẫn cưới cũng là chuyện bình thường, đó là tùy sở thích của mỗi người. Hơn nữa, trước khi scandal Hồ Hoài Anh nổ ra, Lưu Hương Giang khi sánh bước bên chồng tay cũng không đeo nhẫn.

Bên cạnh đó, chia sẻ với báo Thanh Niên, trước thắc mắc của truyền thông về những người đồng hành cùng Lưu Hương Giang trong tất cả dự án âm nhạc, như Hồ Hoài Anh, hiện đang ở đâu, bà mẹ 2 con đáp: "Giang nghĩ khi mời mọi người đến đây thì chắc chắn tôi đã rất tự tin đề ngồi đối thoại, chữa lành là khi mình nhìn thẳng vào sự việc, đối mặt với mọi thứ nhẹ nhàng. Tôi biết chắc mọi người cũng sẽ hỏi câu này. Sau nhiều năm làm nghề, gần đây tôi mới phát hiện sự thích thú nhất trong âm nhạc chính là tự viết nên những ca khúc, giai điệu cho mình. Bởi vì người hiểu mình nhất không ai khác chính là bản thân mình".

Nhắc về ông xã Hồ Hoài Anh, cô bộc bạch: "Mọi người cũng đã yêu mến hình ảnh của tôi cũng như anh Hồ Hoài Anh trong một khoảng thời gian rất dài. Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người dù có bất kỳ chuyện gì thì tôi vẫn rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ các quyết định của mình. Trong lần này, tôi muốn mình sẽ tự bước bằng đôi chân của bản thân, tự mình khám phá hết khả năng, để xem mình làm được đến đâu. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi cũng sẽ rất vui".

Lưu Hương Giang bị soi bàn tay không còn đeo nhẫn cưới - Ảnh: FBNV

Trước đó, hồi tháng 6/2022, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Sau khi được bảo lãnh về nước, Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình và trình diện Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban chủ nhiệm khoa Âm nhạc truyền thống về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật Viên chức.

Nhà sản xuất âm nhạc 7X nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo ngay sau đó. Không chỉ vậy, bê bối này của Hồ Hoài Anh còn gây chấn động làng giải trí, anh nhận không ít "gạch đá" về ồn ào của mình. Đời sống cá nhân của anh cùng bà xã Lưu Hương Giang cũng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.