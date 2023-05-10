Sau gần 1 năm vắng bóng vì lùm xùm của chồng, Lưu Hương Giang 'vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh' vì điều này

Trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Lưu Hương Giang không ngần ngại nhắc đến ông xã Hồ Hoài Anh.
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Vào ngày 10/5, Lưu Hương Giang tổ chức buổi ra mắt chuỗi ba ca khúc mới gồm Mất anh em tìm lại thấy chính mình, Cô đơn đôi khi cũng là cần, Em không sao đâu. Sau 1 năm im ắng vì nhiều lý do, trong đó có cả những ồn ào từ scandal của chồng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang gần như không lộ diện. Sản phẩm đánh dấu sự tái xuất đầy ý nghĩa của cô ở thị trường âm nhạc.
Tại đây, nữ diễn viên cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến Hồ Hoài Anh. Cụ thể, trước thắc mắc của truyền thông về những người đồng hành cùng Lưu Hương Giang trong tất cả dự án âm nhạc, như Hồ Hoài Anh, hiện đang ở đâu, bà mẹ 2 con chia sẻ với báo Thanh Niên: "Câu hỏi này tôi thấy tất cả các máy quay giơ lên. Giang nghĩ khi mời mọi người đến đây thì chắc chắn tôi đã rất tự tin đề ngồi đối thoại, chữa lành là khi mình nhìn thẳng vào sự việc, đối mặt với mọi thứ nhẹ nhàng. Tôi biết chắc mọi người cùng sẽ hỏi câu này. Sau nhiều năm làm nghề, gần đây tôi mới phát hiện sự thích thú nhất trong âm nhạc chính là tự viết nên những ca khúc, giai điệu cho mình. Bởi vì người hiểu mình nhất không ai khác chính là bản thân mình".
Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang đã sẵn sàng trở lại, chấp nhận đối diện với dư luận và thể hiện mọi khả năng của bản thân thông qua âm nhạc.
Nhắc về ông xã Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ bộc bạch rằng "Mọi người cũng đã yêu mến hình ảnh của tôi cũng như anh Hồ Hoài Anh trong một khoảng thời gian rất dài. Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người dù có bất kỳ chuyện gì thì tôi vẫn rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ các quyết định của mình. Trong lần này, tôi muốn mình sẽ tự bước bằng đôi chân của bản thân, tự mình khám phá hết khả năng, để xem mình làm được đến đâu. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi cũng sẽ rất vui".
Trước đó, vào tháng 6/2022, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng cáo buộc cuỡng hiếp một thiếu nữ Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Sau khi được bảo lãnh về nước, Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình và trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm khoa Âm nhạc truyền thống về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật Viên chức.
Nhà sản xuất âm nhạc 7X nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo ngay sau đó. Không chỉ vậy, bê bối này của Hồ Hoài Anh còn gây chấn động làng giải trí, anh nhận không ít "gạch đá" về ồn ào của mình. Đời sống cá nhân của anh cùng bà xã Lưu Hương Giang cũng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.