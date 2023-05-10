Sau gần 1 năm vắng bóng vì lùm xùm của chồng, Lưu Hương Giang 'vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh' vì điều này

Vào ngày 10/5, Lưu Hương Giang tổ chức buổi ra mắt chuỗi ba ca khúc mới gồm Mất anh em tìm lại thấy chính mình, Cô đơn đôi khi cũng là cần, Em không sao đâu. Sau 1 năm im ắng vì nhiều lý do, trong đó có cả những ồn ào từ scandal của chồng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang gần như không lộ diện. Sản phẩm đánh dấu sự tái xuất đầy ý nghĩa của cô ở thị trường âm nhạc.

Tại đây, nữ diễn viên cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến Hồ Hoài Anh. Cụ thể, trước thắc mắc của truyền thông về những người đồng hành cùng Lưu Hương Giang trong tất cả dự án âm nhạc, như Hồ Hoài Anh, hiện đang ở đâu, bà mẹ 2 con chia sẻ với báo Thanh Niên: "Câu hỏi này tôi thấy tất cả các máy quay giơ lên. Giang nghĩ khi mời mọi người đến đây thì chắc chắn tôi đã rất tự tin đề ngồi đối thoại, chữa lành là khi mình nhìn thẳng vào sự việc, đối mặt với mọi thứ nhẹ nhàng. Tôi biết chắc mọi người cùng sẽ hỏi câu này. Sau nhiều năm làm nghề, gần đây tôi mới phát hiện sự thích thú nhất trong âm nhạc chính là tự viết nên những ca khúc, giai điệu cho mình. Bởi vì người hiểu mình nhất không ai khác chính là bản thân mình".