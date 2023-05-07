Sau scandal của chồng 1 năm, Lưu Hương Giang mạnh mẽ quay lại showbiz

Lưu Hương Giang tung poster nhá hàng sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau 1 năm vắng bóng. Ai nấy đều kì vọng đây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp của nữ nhạc sĩ/ca sĩ.

Xuất hiện trên poster, Lưu Hương Giang mang đến cảm giác thoải mái và khá dễ chịu. Nữ ca sĩ nằm thảnh thơi dưới bãi cỏ xanh mượt. Cùng với đó, dòng chữ Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình chính là tên bài hát của lần trở lại này. Tấm poster cũng thể hiện rõ thông điệp: Lưu Hương Giang đã sẵn sàng trở lại, chấp nhận đối diện với dư luận sau quá nhiều ồn ào liên quan đến chuyện gia đình. Loạt ảnh mới nhất của Lưu Huơng Giang đem lại cảm giác chữa lành, dễ chịu qua hình ảnh nữ ca sĩ với tâm trạng thoải mái, sẵn sàng trở lại và thể hiện mọi khả năng của bản thân thông qua âm nhạc. Trong năm 2022, ông xã của nữ ca sĩ là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng gây xôn xao dư luận khi gặp sự cố trong chuyến đi châu Âu. Sau khoảng thời gian sóng gió bủa vây trên mạng xã hội, Lưu Hương Giang chủ yếu chia sẻ ảnh cá nhân hoặc ảnh chụp cùng các con. Giọng ca Đừng Ngoảnh Lại cũng thường cập nhật các dòng trạng thái chiêm nghiệm về cuộc sống, nhân sinh.

Trong những ngày qua, ca khúc Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình đã được phát hành theo dạng ẩn danh khi không tiết lộ người thể hiện. Ca khúc có chủ đề hướng đến sự chữa lành những tổn thương trong mỗi con người. Giọng hát đầy cảm xúc pha lẫn sự từng trải, cách xử lý tinh tế với những màn lơi chữ nhẹ nhàng nhưng đủ "chạm" khán giả. Với Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình, Lưu Hương Giang cho biết cô muốn mang đến sự thuần túy trong âm nhạc, cũng như gửi đi thông điệp: Khoảnh khắc 'bão lòng' rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những chương mới trong cuộc sống, ai cũng nên mạnh mẽ bước tiếp.

Thời gian qua, cuộc sống Lưu Hương Giang liên tục gặp sóng gió. Không chỉ vợ chồng cô từng nộp đơn ly hôn, mà Hồ Hoài Anh còn vướng vào một sự việc ồn ào dư luận. Mọi sóng gió qua đi, Lưu Hương Giang bắt đầu lại cuộc sống mới. Thời điểm căng thẳng, giọng ca 8X khóa trang cá nhân, không xuất hiện trên truyền thông. Nhiều tháng sau đó, Lưu Hương Giang mới tái xuất mạng xã hội, chủ yếu chia sẻ chiêm nghiệm cuộc sống, hình ảnh bản thân, con cái... Tuy nhiên, nữ ca sĩ tuyệt nhiên không đề cập tới bạn đời. Có thể thấy việc ra mắt sản phẩm âm nhạc cùng với việc chốt một buổi họp báo comeback vào ngày 10.5 sắp tới cho thấy cô sẵn sàng trở lại, chấp nhận đối diện với dư luận. Audio và MV ca khúc sẽ được phát hành vào lúc 20 giờ ngày 10.5 trên tất cả các nền tảng nhạc số và kênh YouTube của ca sĩ Lưu Hương Giang.

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