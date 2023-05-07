Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son

Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Những khoảnh khắc như mới ngủ dậy, đi du lịch, đi ăn,... đều gây chú ý. Cả hai cùng nhau đi trải nghiệm, khám phá nhiều nơi. Khoảnh khắc trên của vợ chồng "đả nữ" khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Dù chênh lệch về tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét là xứng đôi. Sau khi về chung một nhà, Huy Trần không ít lần khiến dân tình phải ghen tỵ bởi độ chiều vợ số 2 không ai số 1.

- Đúng kiểu dắt tay nhau đi khắp thế gian. Tướng phu thê đẹp đôi. Mong tháng 10 được như chị.

Chỉ là khoảnh khắc đời thường thôi nhưng ai cũng đều cảm nhận được sự hạnh phúc mà cả hai đang tận hưởng. Dưới bài viết, khán giả gửi lại vô vàn lời khen "có cánh" dành tặng cặp đôi như:

- Nhìn nụ cười của cô dâu và chú rể đủ biết đang hạnh phúc như thế nào rồi.

Sau khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân xả kho loạt khoảnh khắc cùng ông xã đi du lịch khiến dân tình thích thú. Cặp đôi liên tục phát "cẩu lương" ngọt như mía lùi, cười hết nấc. Nụ cười của bà xã Huy Trần cũng thể hiện rõ niềm hạnh phúc của cô.

Khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng trong kỳ nghĩ lễ dài

Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô và Huy Trần muốn các con mình được trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống và chơi hết mình nên có cơ hội là cô cho các con, các cháu đi du lịch.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cặp đôi với những bình luận như:

- Nhìn anh chị hạnh phúc quá, mãi mãi giữ nụ cười này nhé ạ.

- Thích cách tận hưởng cuộc sống của hai bạn.

- Ngày càng trẻ đẹp ra Ngô Thanh Vân và Huy Trần ơi.

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Có thể thấy, Ngô Thanh Vân ngày càng trẻ đẹp sau kết hôn, được dân tình ví như "lão hóa ngược". Huy Trần và Ngô Thanh Vân có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng anh luôn tỏ ra là người chững chạc, tâm lý. Phải chăng, khi người phụ nữ tìm được hạnh phúc của đời mình, được cưng chiều thì nhan sắc ngày càng trẻ ra là điều dễ hiểu.