Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son

Sao Việt 07/05/2023 13:45

Sau kết hôn, Ngô Thanh Vân cùng Huy Tràn nắm tay nhau đi du lịch trải nghiệm nhiều nơi, cư dân mạng ví cặp đôi như vợ chồng son.

Ngô Thanh VânHuy Trần được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Dù chênh lệch về tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét là xứng đôi. Sau khi về chung một nhà, Huy Trần không ít lần khiến dân tình phải ghen tỵ bởi độ chiều vợ số 2 không ai số 1.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son - Ảnh 1
Ảnh cưới của Ngô Thanh Vân - Huy Trần từng gây sốt cộng đồng mạng năm nào 

Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Những khoảnh khắc như mới ngủ dậy, đi du lịch, đi ăn,... đều gây chú ý. Cả hai cùng nhau đi trải nghiệm, khám phá nhiều nơi. Khoảnh khắc trên của vợ chồng "đả nữ" khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son - Ảnh 2     Ngô Thanh Vân đăng trạng thái trên FB thể hiện mình cực kỳ hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống hôn nhân 

Chỉ là khoảnh khắc đời thường thôi nhưng ai cũng đều cảm nhận được sự hạnh phúc mà cả hai đang tận hưởng. Dưới bài viết, khán giả gửi lại vô vàn lời khen "có cánh" dành tặng cặp đôi như:

Đúng kiểu dắt tay nhau đi khắp thế gian. Tướng phu thê đẹp đôi. Mong tháng 10 được như chị.

- Nhìn nụ cười của cô dâu và chú rể đủ biết đang hạnh phúc như thế nào rồi.

Sau khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân xả kho loạt khoảnh khắc cùng ông xã đi du lịch khiến dân tình thích thú. Cặp đôi liên tục phát "cẩu lương" ngọt như mía lùi, cười hết nấc. Nụ cười của bà xã Huy Trần cũng thể hiện rõ niềm hạnh phúc của cô.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son - Ảnh 3
Khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng trong kỳ nghĩ lễ dài 

Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô và Huy Trần muốn các con mình được trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống và chơi hết mình nên có cơ hội là cô cho các con, các cháu đi du lịch.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cặp đôi với những bình luận như: 

- Nhìn anh chị hạnh phúc quá, mãi mãi giữ nụ cười này nhé ạ.

- Thích cách tận hưởng cuộc sống của hai bạn.

- Ngày càng trẻ đẹp ra Ngô Thanh Vân và Huy Trần ơi.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh tình bể bình bên Huy Trần: Cặp đôi đi du lịch khắp nơi như vợ chồng son - Ảnh 4
 Cặp đôi thích thú và đùa nghịch như Gen Z, cư dân mạng gọi đùa cặp đôi là 'lão hóa ngược'

Có thể thấy, Ngô Thanh Vân ngày càng trẻ đẹp sau kết hôn, được dân tình ví như "lão hóa ngược". Huy Trần và Ngô Thanh Vân có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng anh luôn tỏ ra là người chững chạc, tâm lý. Phải chăng, khi người phụ nữ tìm được hạnh phúc của đời mình, được cưng chiều thì nhan sắc ngày càng trẻ ra là điều dễ hiểu.

Một năm sau 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân ngày càng nhuận sắc, được chồng yêu chiều 'cưng như trứng mỏng'

Một năm sau 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân ngày càng nhuận sắc, được chồng yêu chiều 'cưng như trứng mỏng'

Ngô Thanh Vân hiện tại đang theo đuổi lối sống lành mạnh, và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh Huy Trần.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân ông xã Ngô Thanh Vân Huy Trần

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm