Miss Supranational Vietnam bị đào lại ứng xử kém duyên trong quá khứ: Gằn giọng, hụt hơi

Sao Việt 07/05/2023 13:43

Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - Đặng Thanh Ngân được cử đại diện thi Miss Supranational 2023 tại Ba Lan vào tháng 7 này. Dân tình đào lại loạt ứng xử kém duyên của Á hậu 2 và tỏ ra đắn đo về khả năng của Đặng Thanh Ngân.

Vừa qua, Á hậu 2 Hoa hậu Đại Dương 2017 - Đặng Thanh Ngân chính thức được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Supranational 2023. Với sắc vóc hoàn hảo, người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả sắc đẹp.

Giám đốc quốc gia Miss Supranational Việt Nam - bà Vũ Thị Hoa - cho biết theo dõi sự trưởng thành của Đặng Thanh Ngân, nhận thấy người đẹp có những tố chất có thể trở thành ứng viên sáng giá.

Miss Supranational Vietnam bị đào lại ứng xử kém duyên trong quá khứ: Gằn giọng, hụt hơi - Ảnh 1
Đặng Thanh Ngân được cho là ứng cử viên sáng giá đại diện Việt Nam. 

Bà Vũ Thị Hoa nhận xét Đặng Thanh Ngân có ngoại hình chuẩn chỉnh cùng phong thái tự tin, mạnh mẽ, rất phù hợp để làm Miss Supranational.Bản thân Thanh Ngân cũng muốn cống hiến cho Việt Nam và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đặng Thanh Ngân cho biết không áp lực phải đạt được danh hiệu hay vượt qua thành tích của đàn chị đi trước như Kim Duyên (á hậu 2), Thu Mây (top 5). Với cô, việc tham gia Miss Supranational là cơ duyên, may mắn, giúp Thanh Ngân thỏa ước nguyện trở lại đường đua sắc đẹp sau sáu năm chuyên tâm vào diễn xuất

Miss Supranational Vietnam bị đào lại ứng xử kém duyên trong quá khứ: Gằn giọng, hụt hơi - Ảnh 2
Thời điểm hiện tại, cô rất tự tin và muốn cống hiến cho Việt Nam. 

Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại màn ứng xử của Thanh Ngân trong đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương ở quá khứ đã khiến nhiều người phải để lại bình luận trái chiều.

Khi nhận được câu hỏi của Siêu mẫu Lan Khuê: "Theo bạn, phẩm chất nào được coi là phẩm chất cao quý nhất của người đẹp Việt Nam?".

Mỹ nhân sinh năm 1999 tỏ ra khá hồi hộp trên sân khấu và trả lời không suôn sẻ: "Nhắc đến người phụ nữ Việt Nam, người ta thường ca ngợi về những phẩm chất như công - dung - ngôn - hạnh. Còn đối với phụ nữ Việt Nam hiện đại, đối với những phẩm chất nêu trên thì người phụ nữ hiện đại luôn tìm tòi, học hỏi để trau dồi tri thức, sự tự trọng và biết vươn lên chính mình".

Miss Supranational Vietnam bị đào lại ứng xử kém duyên trong quá khứ: Gằn giọng, hụt hơi - Ảnh 3
Tại Hoa hậu Đại dương, Thanh Ngân đã thể hiện chưa thực sự xuất sắc.

Trong phần trình bày của Thanh Ngân cho thấy cô nàng khá thiếu tự tin và không nhảy số giỏi như những người đẹp khác trên sân khấu. Chân dài người Sóc Trăng liên tục thở dốc, bập bẹ từng chữ mới có thể hoàn thành câu trả lời của mình. Xét về mặt nội dung, câu trả lời của Á hậu 2 Hoa hậu Đại Dương 2017 không có điểm nhấn và khá giống văn mẫu.

Bên dưới đoạn clip, netizen đã để lại nhiều phản ứng trái chiều vì với khả năng trả lời ứng xử như trên của nàng hậu sẽ khó đối chọi với loạt đối thủ "nghìn máu" tại quốc tế.

Bên cạnh đó, số khác lại bênh vực và cho rằng giai đoạn Thanh Ngân thi Hoa hậu Đại Dương mới chỉ 18 tuổi, do đó, việc yếu kém về mặt ứng xử là điều hiển nhiên. Trải qua 6 năm, mỹ nhân này đã trưởng thành hơn và được trang bị đầy đủ về các yếu tố mới có thể trở thành kế nhiệm Kim Duyên để đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2023.

Miss Supranational Vietnam bị đào lại ứng xử kém duyên trong quá khứ: Gằn giọng, hụt hơi - Ảnh 4
Cùng đón chờ sự thể hiện của cô nàng trong thời giạn tới. 

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Người đẹp cao 1,75 m, nặng 55 kg, là Á hậu 2 Hoa hậu đại dương Việt Nam 2017, Hoa khôi sinh viên thanh lịch Cần Thơ 2017. Cô từng học Đại học Cần Thơ, tuy nhiên, sau đó gia đình chuyển về TP HCM sinh sống. Vì điều kiện không thuận lợi, người đẹp gác lại việc học. Đặng Thanh Ngân tham gia khóa đào tạo diễn viên sân khấu chuyên nghiệp tại Sân khấu kịch Hồng Vân trong ba năm. Cô từng tham gia phim Lụa, sitcom Hoa hậu thám tử.

Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn được quan tâm trên thế giới, diễn ra thường niên do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA), trụ sở ở Panama điều hành. Năm 2022, Kim Duyên từng giành danh hiệu Á hậu 2.

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