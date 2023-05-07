Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi'

Sao Việt 07/05/2023 08:56

Trước tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc có con gần đây, cô nàng đã có màn phản pháo cực gắt.

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đang tận hưởng cuộc sống khiến nhiều khán giả không khỏi ghen tỵ. Cô vừa có sự nghiệp vững chắc sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái cuốn hút.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Điều này khiến không ít khán giả vô cùng tò mò về chuyện tình cảm của nữ diễn viên.

Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi' - Ảnh 1
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc 

Mới đây, khi Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ loạt ảnh diện bikini táo bạo lên trang cá nhân. Sau đó, nhiều cư dân mạng đồn đoán nữ diễn viên vừa sinh con hoặc hút mỡ bụng vì xuất hiện những vết nhăn, vết rạn ở vùng bụng.

Ngay lập tức, quản lý của Lan Ngọc lên tiếng xoay quanh việc sự việc này rằng vết hằn là vết dây nịt, Ngọc rất bận ăn còn không có thời gian nên không thể có thời gian 9 tháng 10 ngày để sinh con.

Trên trang cá nhân, Lan Ngọc cũng cho biết, cô chưa sinh con và không hút mỡ bụng như nhiều lời đồn đoán. Sau đó, bức ảnh này cũng được gỡ khỏi trang cá nhân của Lan Ngọc. 

Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi' - Ảnh 2
Bức ảnh có vết rạn bị đồn đoán là sinh con, hút mỡ 

Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp bất ngờ được cho là đã thông báo chuyện bản thân có con. Cụ thể Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Ngưng lả lơi đi ngưng lả lơi đi. Tôi có 100 đứa con rồi".

Nhưng rất nhanh sau đó, đa số người hâm mộ đều nhanh chóng phát hiện dường như đây chỉ là màn trêu đùa của Ninh Dương Lan Ngọc dành cho khán giả: "100 còn hơi ít ha chị", "Phải là vài nghìn chớ chị, Cám con (PV- tên những người hâm mộ của Ninh Dương Lan Ngọc) hơi đông ạ", "Chị là mẹ Âu Cơ hả", "Mấy nghìn đứa con luôn".....

Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi' - Ảnh 3
Không những thế, Lan Ngọc còn tặng thêm cho cư dân mạng những phô hình nóng bỏng.

Một trong những sao nam bị đồn đoán đang bí mật hẹn hò với Ninh Dương Lan Ngọc chính là S.T Sơn Thạch. 

Tuy nhiên nữ diễn viên đã khéo léo phủ nhận mối quan hệ với nam ca sĩ và cho rằng cả hai chỉ là bạn thân khi tâm sự cả hai chỉ là bạn, không hề có mối quan hệ như mọi người đồn đoán.

Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi' - Ảnh 4
 Ninh Dương Lan Ngọc và ST. Sơn Thạch là đôi bạn thân trong giới showbiz.

Đây không phải lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc vướng tin đồn sinh con. Khoảng tháng 2/2022, nữ diễn viên cũng từng vướng tin đồn không hay khi khoe ảnh đang ru cháu ngủ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Vũng Tàu cùng gia đình. Đính kèm với những bức ảnh này, nữ diễn viên 9x viết: "Cô đang ru em ngủ sau khi lăn lộn với em 3, 4 vòng ngoài cát".

Trong ảnh, Lan Ngọc vẫn mặc áo choàng tắm, cẩn thận bế cháu ngủ. Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ với hơn 17 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm bình luận.

Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi' - Ảnh 5
 Bức ảnh bế cháu từng một thời gây xôn xao.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng khen nữ diễn viên  tuổi đã "ra dáng mẹ bỉm sữa" và hết lời khen ngợi vẻ đáng yêu của cháu gái nhà Ninh Dương Lan Ngọc. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ hiểu nhầm Ninh Dương Lan Ngọc đã sinh con: "Nhìn vào tưởng Ngọc đang cho con ăn"; "Em xin lỗi, vì nhìn ảnh em đã nghĩ chị mới sinh con"... 

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