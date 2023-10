Dân tình shock khi Ninh Dương Lan Ngọc nói 'Tôi đã có 100 đứa con rồi'

Sau 1 năm vắng bóng do sự cố MV có nội dung tiêu cực và bị buộc gỡ bỏ MV, Sơn Tùng MTP khiến khán giả bất ngờ với MV 'Making my way', đánh dấu sự trở lại của ông hoàng một thời.