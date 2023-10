'Making my way' của Sơn Tùng MTP: Liệu sẽ thành bom tấn hay 'bom xịt'?

Sơn Tùng tiết lộ bản chính thức sẽ ra mắt ngay sau bản studio tuy nhiên còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của khán giả, Making my way theo như nam ca sĩ tiết lộ sẽ là một bài hát nặng đô mang âm hưởng sâu lắng, ngập cảm xúc trên nền nhạc vui tươi.

Từng khẳng định Making my way sẽ mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp, Sơn Tùng M-TP cho thấy sự thay đổi trong cách giao lưu với người hâm mộ. Trước đây, anh chỉ đăng tải thông tin trên Fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới, còn với Making my way, Sơn Tùng M-TP mở hẳn livestream để đếm ngược thời gian cùng với người hâm mộ.

Making my way là tựa đề MV mới vừa được giọng ca gốc Thái Bình trình làng rộng rãi. Ca khúc nói về tâm trạng của một chàng trai sau khi đã đi qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Vượt qua nỗi đau bị lừa dối, chàng trai này đã chọn cách bước tiếp và quên đi người cũ. Bài hát được Sơn Tùng viết mang âm hưởng nhạc Latin sôi động kết hợp với nhạc điện tử EDM. Sau nửa ngày ra mắt trên kênh Youtube cá nhân, MV ca khúc mới của Sơn Tùng thu hút khoảng 3,3 triệu lượt xem - con số khá khiêm tốn so với lượng tài khoản đăng ký theo dõi anh rơi vào khoảng trên 10 triệu lượt.

Khác với những sản phẩm trước, Sơn Tùng MTP chỉ phát hành bản studio trước chứ không phát hành bản chính thức - Ảnh: FB nhân vật

Trên thực tế, dù đã đăng tải trên kênh Youtube nhưng Making my way chưa phải là MV ca nhạc hoàn chỉnh mà chỉ được phát hành dưới dạng bản MV đồ họa, hình ảnh khá ít và đơn giản, chưa có nội dung cũng như hình ảnh diễn xuất thật. Sơn Tùng giải thích sở dĩ anh chưa cho ra mắt MV chính thức của "Making my way" vì muốn để mọi người tập trung vào phần giai điệu, âm nhạc thay vì để ý tới hình ảnh.

Nam ca sĩ cho rằng đây không phải lần đầu tiên anh cho ra mắt sản phẩm riêng theo cách này bởi trước đó ở lần trình làng ca khúc Cơn mưa ngang qua, anh cũng không đầu tư làm MV cầu kỳ mà chỉ quay ở một căn phòng nhỏ với bộ đồ thu cũ kỹ song vẫn được khán giả đón nhận và yêu thích.

Lần này, nam ca sĩ muốn khán giả tập trung vào giai điệu bài hát để cảm nhận sức hấp dẫn của âm nhạc hơn là tập trung vào MV hoành tráng - Ảnh: FB nhân vật

Ra đời vào thời điểm tròn một năm sau khi MV There's no one at all gặp sự cố lớn, Making my way của Sơn Tùng M-TP khiến không ít khán giả hụt hẫng khi không phát hành theo dạng MV mà sử dụng bản audio, với hình ảnh theo phong cách ma mị, u tối. Trái với tin đồn Sơn Tùng M-TP sẽ kết hợp với một nghệ sĩ quốc tế, cụ thể là Justin Bieber, ca khúc chỉ được thể hiện bởi nam ca sĩ người Thái Bình, với ngôn ngữ tiếng Anh.

Đó cũng là một trong những cách mà anh đã và đang thực hiện để tiệm cận với người yêu nhạc với suy nghĩ nếu âm nhạc đã không đủ sức hấp dẫn thì MV cũng chỉ là công dã tràng, là bình hoa để người ta chiêm ngưỡng mà quên đi giá trị cốt lõi.

Không thể không kể tới những điểm cộng trong Making my way của Sơn Tùng M-TP khi anh mang vào ca khúc những giai điệu lôi cuốn, bắt tai, hoàn toàn có thể chinh phục khán giả sau 2,3 lần nghe. Đây cũng là thế mạnh trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng từ trước tới nay, giúp anh có một thế hệ công chúng riêng biệt.