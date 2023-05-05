Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới

Sao Việt 05/05/2023 13:56

Sơn Tùng từng gây nên ''sóng gió'' dư luận khi ra mắt MV There's No One At All. Lần này nam ca sĩ quyết định không quay MV cho ca khúc mới là Making My Way, liệu có liên quan đến chuyện cũ?

Sau khi nhá hàng giai điệu ca khúc mới nhất sắp ra mắt mang tên Making My Way, trưa 29/4, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải đoạn clip mới nhất. Theo đó nam ca sĩ tung đoạn clip khoe trọn visual điển trai và không quên "nhắc nhở" người hâm mộ "pre-save" (lưu trước) sản phẩm.

Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới - Ảnh 1
Sơn Tùng làm video gửi fan nhá hàng ca khúc mới - Ảnh: chụp màn hình 

Đáng chú ý, theo lời tiết lộ của Sơn Tùng M-TP, Making My Way sẽ được lên sóng với bản audio. Điều này khiến các fan tò mò liệu sau khi phát hành audio, nam ca sĩ có tung ra MV chính thức của Making My Way hay không?

Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới - Ảnh 2

Sơn Tùng MTP khiến fan tò mò MV ca khúc mới sẽ như thế nào - Ảnh: Internet

Sau bao ngày để fan chờ đợi thì vào tối 4/5, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Tuy nhiên, mặc dù là màn comeback sau khoảng thời gian khá dài, thế nhưng Sơn Tùng đã không thực hiện MV cho ca khúc lần này khiến người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi rất lớn. 

Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới - Ảnh 3
MV Making My Way không có MV - Ảnh: Internet

Trong livestream countdown phát hành ca khúc, Sơn Tùng cũng đã hé lộ về lý do không thực hiện MV cho ca khúc này. Cụ thể, Sơn Tùng cho biết trong lần trở lại này, âm nhạc chính là thứ cốt lõi mà nam ca sĩ muốn mang đến cho khán giả.

Sơn Tùng cho biết trước đây khi Cơn mưa ngang qua hay Em của ngày hôm qua gây sốt mạng xã hội cũng không có MV. Chỉ sau khi Em của ngày hôm qua trở nên đình đám thì Sơn Tùng mới quyết định thực hiện MV để tặng fan. 

Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới - Ảnh 4
Ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua được ghi hình trong phòng thu đơn giản nhưng là một trong những HIT lớn của anh - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cho biết MV, hình ảnh cũng chỉ là những thứ "màu mè" để hỗ trợ cho một bài hát. Nếu như một bài hát không chất lượng và không chạm được đến tim khán giả thì có quay MV tiền tỷ cũng không giúp ca khúc thành công hơn.  

Sơn Tùng M-TP tiết lộ lý do bất ngờ với người hâm mộ khi không quay MV cho ca khúc mới - Ảnh 5
Ca khúc mới đã chính thức có mặt trên kênh youtube của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Có thể nói nam ca sĩ luôn là người có một cá tính và định nghĩa về âm nhạc rất riêng trong thế giới Vpop hiện nay. Mặc dù âm nhạc của anh được mong chờ và đón nhận rộng rãi nhưng vẫn khó có thể nói chắc rằng nó không gây nên tranh cãi. Tuy nhiên, lần này nhiều người mong rằng sản phẩm âm nhạc tri ân người hâm mộ Making My Way sẽ làm nên kỳ tích như những ca khúc trước.

Từ khóa:   sao Việt Sơn Tùng Making My Way

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