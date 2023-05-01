Sơn Tùng bất ngờ thả dáng bên bờ biển, nhắn nhủ cực lầy lội khác xa hình tượng chủ tịch khiến fan 'lụi tim'

Màn nhắn nhủ của Sơn Tùng đốn tim không ít fan girl.

Mới đây, trên Instagram Sơn Tùng đăng tải đoạn clip ngắn kêu gọi khán giả ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của anh tới đây. Rũ bỏ hình tượng chủ tịch, Sơn Tùng lầy lội, nam ca sĩ nói: "Giờ này vẫn còn ngồi đây, nhắc đến như thế vẫn còn lang thang quanh đây. Đặt lịch cho tôi chưa, làm ơn đặt luôn cho tôi đi. Sóng biển to lắm rồi, tôi nói đau hết cả cổ". Sơn Tùng rũ bỏ hình tượng chủ tịch lạnh lùng, nhắn nhủ đến fan bằng giọng điệu siêu đáng yêu - Ảnh: Chụp màn hình Sơn Tùng chill giữa khung cảnh thiên nhiên phía trước là biển, visual của "chủ tịch" khiến không ít fan girl phải u mê. Giọng ca Thái Bình được biết đến là nam ca sĩ hài hước, thân thiện. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Chủ tịch rồi cũng phải tấu hài thôi, đẹp trai quá anh ơi. - Em đang hóng từng ngày chờ sản phẩm của anh đây. Một chàng trai tài giỏi lại biết cách sống "đối nhân xử thế" đó là lý do tại sao bạn luôn tin tưởng, yêu mến và dành sự tôn trọng cho chàng trai này

- Nghe giọng cuốn quá idol ơi, hát hay lại còn đẹp trai, "xỉu up, xỉu down" luôn ạ. - U mê cái nhan sắc này quá, giọng ngọt thế này, trời ơi. Biểu cảm siêu cấp đáng yêu của giọng ca Thái Bình - Ảnh: Chụp màn hình Anh nhắc nhở fan về màn comeback sắp tới đây - Ảnh: Chụp màn hình Đúng 20h ngày 23/4, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải poster "thả thính" cho màn comeback đầu tiên trong năm 2023. Theo đó trên hình ảnh được hé lộ, "hint" được cho là sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP xuất hiện 3 chữ cái bao gồm chữ 3 chữ M. Dù chưa biết đây là ký tự mang ý nghĩa gì nhưng hiện tại, cộng đồng fan của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đang vô cùng phấn khích vì sự trở lại của thần tượng.

Poster "thả thính" cho màn comeback mới nhất của Sơn Tùng M-TP - Ảnh: FBNV Ngoài ra, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng có tần suất ra sản phẩm mới khá ít ỏi theo từng năm nhưng vẫn giữ được độ hot. Sau lùm xùm bị gỡ MV, sự trở lại lần này của Sơn Tùng M-TP sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ người yêu nhạc. Khán giả mong đợi sự trở lại của Sơn Tùng - Ảnh: FBNV

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' Sau nhiều tranh cãi từ ''There's No One At All'', Sơn Tùng MTP chính thức quay trở lại đường đua Vpop với ca khúc mới ''Making My Way'' bùng nổ 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/son-tung-bat-ngo-tha-dang-ben-bo-bien-nhan-nhu-cuc-lay-loi-khac-xa-hinh-tuong-chu-tich-khien-fan-lui-tim-577811.html