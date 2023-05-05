Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa

Sao Việt 05/05/2023 17:33

Dù là những người đẹp nổi tiếng xứ Việt nhưng liệu các nàng hậu Việt có bị dìm hàng trong ảnh thẻ ngày xưa?

Được biết đến là những nàng Hoa, Á hậu sở hữu nhan sắc gây thương nhớ cho cộng đồng mạng ngay từ cái nhìn đầu tiên, các "bóng hồng Vbiz" khiến dân tình không khỏi tò mò lộ loạt ảnh thẻ ít son phấn. Liệu nhan sắc qua góc máy hung thần có làm người xem thất vọng?

Tiểu Vy từng được dịp gây "bão" cõi mạng khi khoe loạt ảnh thẻ chứng minh nhan sắc được ưu ái gọi với danh xưng "Mỹ nhân ngàn năm có một". Có thể thấy, với những đường nét thanh tú trên gương mặt, dù không trang điểm cầu kỳ thế nhưng nàng Hậu đã nhanh chóng "đốn tim" người xem khi khoe trọn nét xinh ngày càng nhuận sắc. 

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 1
Được mệnh danh là mỹ nhân có tỷ lệ gương mặt đẹp nhất trong các hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy "đốn tim" người hâm mộ khi khoe ảnh thẻ làm căn cước công dân 

Không hề kém cạnh đàn chị, Á hậu Phương Nhi cũng trở thành tâm điểm chú ý khi khoe ảnh thẻ "không góc chết" khiến "Bà trùm Hoa hậu" phải thở dài thừa nhận: "Bức hình mộc mạc mà làm tương tư cả một Ban tổ chức". 

Sở hữu gương mặt ưa nhìn với đôi mắt to tròn đen láy cùng chiếc mũi cao vút, người đẹp xứ Thanh quả thật không làm người hâm mộ thất vọng khi chỉ cần kẻ mắt và điểm thêm ít son môi là đã đủ để "hớp hồn" người hâm mộ. 

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 2
Cách đây vài ngày, Á hậu Phương Nhi cũng gây sốt khi khoe bức ảnh thẻ đẹp không tì vết. Người đẹp sinh năm 2002 gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, sắc sảo 

Mặc dù luôn nhận được đánh giá cao qua những lần tự tin diện mặt mộc khi xuất hiện trong nhiều đoạn clip, tuy nhiên, nhan sắc qua loạt ảnh thẻ của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn nhận được vô vàn sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. 

Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh và hai má bánh bao phúng phính. Dù thế, mỹ nhân Sài thành vẫn giữ được nhan sắc trong trẻo cùng vẻ đẹp rạng rỡ tuổi đôi mươi khiến netizen phải "đổ gục". Xem ảnh thẻ so với bây giờ, Thuỳ Tiên đúng là đã lột xác ngoạn mục.

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 3
 Bức ảnh thẻ được chụp từ nhiều năm trước của Thùy Tiên cũng được quan tâm không kém. Có thể thấy trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2021, gương mặt của Thùy Tiên bầu bĩnh, mũm mĩm hơn so với hiện tại. Dù thế, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn sở hữu nhan sắc hài hòa với đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao 

Được ưu ái gọi với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ", Hoa hậu Đặng Thu Thảo quả thật không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi khoe cận nhan sắc chuẩn chỉnh qua góc máy "hung thần" khiến fan "điêu đứng". 

Trong bức ảnh thẻ, nàng Hậu tự tin búi cao tóc để lộ gương mặt thon gọn cùng ngũ quan thanh thoát hút mắt người nhìn. Rũ bỏ đi lớp trang điểm, người đẹp 9x chẳng những không bị tụt hạng mà còn được khen ngợi hết lời vì nhan sắc mộc mạc đầy ngọt ngào.

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 4
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo vẫn luôn được công chúng ngợi khen về nhan sắc mỗi khi nhắc đến. Trong bức ảnh thẻ, người đẹp búi tóc cao để lộ gương mặt thanh thoát. Thời điểm sau khi đăng quang, Đặng Thu Thảo còn được nhiều khán giả gọi là "thần tiên tỷ tỷ"

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đỗ Mỹ Linh đã được phen khiến dân mạng "dậy sóng" khi sở hữu nhan sắc thanh thuần, đáng yêu rất riêng biệt. 

Ngắm nhìn ảnh thẻ của nàng Hậu, người hâm mộ sắc đẹp cũng không nén nổi vẻ ngạc nhiên, xuýt xoa trước visual tự nhiên đầy ngọt ngào. Không cần phụ thuộc vào lớp trang điểm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn làm netizen "đổ đứ đừ" khi chiêm ngưỡng mặt mộc không tỳ vết.

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh cũng từng khiến nhiều người xuýt xoa khi khoe ảnh thẻ thời còn đi học. Dù không trang điểm cầu kỳ nhưng người đẹp gốc Hà Nội vẫn giữ nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. 

Là một trong số những nàng Hậu nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhan sắc qua ảnh thẻ của Kỳ Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Với gương mặt V-line, khuôn miệng nhỏ xinh cùng đôi mắt to làm nên thương hiệu, người đẹp Nam Định chắc hẳn cũng đã từng "làm mưa làm gió" các diễn đàn mạng xã hội vì từ thuở nhỏ đã "xinh hết nước chấm".

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa - Ảnh 6
Bức ảnh thẻ của Hoa hậu Kỳ Duyên từng được nhiều người bàn luận. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Kỳ Duyên gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mũi cao . 

Không hổ danh là những "bóng hồng" được các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng", các nàng Hoa hậu, Á hậu đều khẳng định được nhan sắc chuẩn chỉnh của mình khi chứng minh loạt ảnh thẻ qua ống kính "hung thần" cũng không thể "dìm hàng" được họ. 

Dù đã hết nhiệm kỳ từ lâu, thế nhưng nhan sắc của những mỹ nhân Việt vẫn luôn là chủ đề "nóng hổi" được chú ý và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

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