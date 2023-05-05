Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới

Sao Việt 05/05/2023 09:54

Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Nhật Bản. Người đẹp khiến fan “nở mũi tự hào” khi luôn mang hình ảnh, biểu tượng của Việt Nam ra thế giới.

Mới đây, Thùy Tiên cập nhật hình ảnh trong chuyến công tác tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Miss Grand International 2021 không lựa chọn những bộ trang phục năng động mà trở về với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới - Ảnh 1
Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2
Vóc dáng Thuỳ Tiên được tôn lên đáng kể nhờ vào cách chọn trang phục phù hợp, khéo léo - Ảnh: Internet

Không khó để nhận ra Thùy Tiên đã khéo léo chọn bộ áo dài mang màu sắc tựa như hoa anh đào. Đây được cho là sự kết hợp hoàn hảo giữa áo dài Việt Nam và sắc hồng loài hoa đại diện cho Nhật Bản. ‘Mỹ nhân’ sinh năm 1998 nhiều lần trước đó cũng được dành lời khen bởi không chỉ lựa trang phục đẹp mà còn tinh tế, phù hợp với hoàn cảnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Tiên đến Nhật Bản. Trong lần quay trở lại, xứ sở hoa anh đào đặc biệt gợi lại cho ‘nàng Hậu’ nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ngoài ra, khi đi dạo phố phường, người đẹp diện những set đồ năng động, thể hiện cá tính. Có thể thấy, sau đăng quang Miss Grand International 2021, gu thời trang đời thường của Thuỳ Tiên thăng hạng đáng kể.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới - Ảnh 4
 Hình ảnh quyến rũ, cô không ngại diện những set đồ ôm sát, chân váy ngắn để khoe thân hình chuẩnẢnh minh họa: Internet

Trước đây, vào năm 2018, cô từng đến đây để tham gia cuộc thi Miss International. 'Người đẹp' cũng từng tự hào diện áo dài tại Nhật Bản và đến hiện tại, khi trở lại ghé thăm quốc gia này, cô vẫn không quên mang hình ảnh của người con gái Việt qua bộ trang phục truyền thống. Điều đặc biệt hơn nữa sau 5 năm kể từ đó, Thùy Tiên trở lại khi mang trên mình vị trí Miss Grand International 2021.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới - Ảnh 5

Thùy Tiên đi thi Miss International 2018 - Ảnh: Internet

 

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