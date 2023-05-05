Mới đây, Thùy Tiên cập nhật hình ảnh trong chuyến công tác tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Miss Grand International 2021 không lựa chọn những bộ trang phục năng động mà trở về với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam.

Vóc dáng Thuỳ Tiên được tôn lên đáng kể nhờ vào cách chọn trang phục phù hợp, khéo léo - Ảnh: Internet

Không khó để nhận ra Thùy Tiên đã khéo léo chọn bộ áo dài mang màu sắc tựa như hoa anh đào. Đây được cho là sự kết hợp hoàn hảo giữa áo dài Việt Nam và sắc hồng loài hoa đại diện cho Nhật Bản. ‘Mỹ nhân’ sinh năm 1998 nhiều lần trước đó cũng được dành lời khen bởi không chỉ lựa trang phục đẹp mà còn tinh tế, phù hợp với hoàn cảnh.