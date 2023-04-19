Trên mạng TikTok fan của couple Thùy Tiên - Quang Linh đăng tải tải khoảnh khắc Thùy Tiên diện váy cưới màu trắng còn Quang Linh cầm bó hoa trên tay. Thùy Tiên hào hứng hát theo nhạc: "Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em mặc chiếc áo dài....".

Thùy Tiên hóa cô dâu trong bộ váy trắng - Ảnh: Internet

Về phía Quang Linh, anh cầm hoa cùng với những lời trêu đùa của những người xung quanh: "Họ nhà trai đi đón họ nhà gái. Họ nhà gái đang ở trong kia đợi rồi". Hai khoảnh khắc này ghép này cực khớp khiến dân tình hào hứng.