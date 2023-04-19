Sau đoạn clip đăng tải của cả hai, fan hâm mộ 'dậy sóng' tiếp tục 'chèo thuyền' chờ ngày cặp đôi cập bến.
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Trên mạng TikTok fan của couple Thùy Tiên - Quang Linh đăng tải tải khoảnh khắc Thùy Tiên diện váy cưới màu trắng còn Quang Linh cầm bó hoa trên tay. Thùy Tiên hào hứng hát theo nhạc: "Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em mặc chiếc áo dài....".
Về phía Quang Linh, anh cầm hoa cùng với những lời trêu đùa của những người xung quanh: "Họ nhà trai đi đón họ nhà gái. Họ nhà gái đang ở trong kia đợi rồi". Hai khoảnh khắc này ghép này cực khớp khiến dân tình hào hứng.
Được biết, vì quá yêu thích cặp đôi này nên fans bỏ thời gian để ngồi dựng lên "siêu phẩm" trên. Dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu đương nhưng khán giả vẫn nhất quyết không thôi từ bỏ. Khoảnh khắc trên đang được nhiều sự quan tâm từ công chúng khiến ai cũng thích thú. Không ít những ý kiến đều bày tỏ mong ước rằng "thuyền" Linh - Tiên sớm cập bến như kì vọng của mọi người.
Được biết, Quang Linh Vlog và Thùy Tiên bắt đầu được "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang châu Phi làm từ thiện và được team Quang Linh giúp đỡ nhiệt tình. Tại đây, cả 2 có sự đồng điệu từ tính cách cho đến nói chuyện.
Dù thời gian tiếp xúc không dài nhưng fans cứng liên tục ghép đôi hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp trong tương lai gần.