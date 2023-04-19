Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi

Hậu trường 19/04/2023 11:24

Sau đoạn clip đăng tải của cả hai, fan hâm mộ 'dậy sóng' tiếp tục 'chèo thuyền' chờ ngày cặp đôi cập bến.

Trên mạng TikTok fan của couple Thùy Tiên - Quang Linh đăng tải tải khoảnh khắc Thùy Tiên diện váy cưới màu trắng còn Quang Linh cầm bó hoa trên tay. Thùy Tiên hào hứng hát theo nhạc: "Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em mặc chiếc áo dài....".

Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 1
Thùy Tiên hóa cô dâu trong bộ váy trắng - Ảnh: Internet

Về phía Quang Linh, anh cầm hoa cùng với những lời trêu đùa của những người xung quanh: "Họ nhà trai đi đón họ nhà gái. Họ nhà gái đang ở trong kia đợi rồi". Hai khoảnh khắc này ghép này cực khớp khiến dân tình hào hứng.

Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 2
Quang Linh cầm bó hoa được netizen nhận xét như chú rể đi đón dâu - Ảnh: Internet

Được biết, vì quá yêu thích cặp đôi này nên fans bỏ thời gian để ngồi dựng lên "siêu phẩm" trên. Dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu đương nhưng khán giả vẫn nhất quyết không thôi từ bỏ. Khoảnh khắc trên đang được nhiều sự quan tâm từ công chúng khiến ai cũng thích thú. Không ít những ý kiến đều bày tỏ mong ước  rằng "thuyền" Linh - Tiên sớm cập bến như kì vọng của mọi người. 

Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 3
 Cặp đôi bắt đầu được "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang Angola làm từ thiện - Ảnh: Internet

Được biết, Quang Linh Vlog và Thùy Tiên bắt đầu được "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang châu Phi làm từ thiện và được team Quang Linh giúp đỡ nhiệt tình. Tại đây, cả 2 có sự đồng điệu từ tính cách cho đến nói chuyện. 

Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 4 Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 5

Thùy Tiên - Quang Linh có hành động 'ăn ý' bất ngờ, fan 'thừa nước đục thả câu' tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi - Ảnh 6
Cư dân mạng cũng nhiều lần gây 'bão mạng xã hội' với hàng loạt ảnh ghép của cả hai - Ảnh: Internet

Dù thời gian tiếp xúc không dài nhưng fans cứng liên tục ghép đôi hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp trong tương lai gần.

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa qua đã có một chuyến thiện nguyện tại Châu Phi với mục đích thực hiện các dự án làm giếng nước sạch cho người dân nơi đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Linh Vlogs Thùy Tiên Quang Linh Vlogs - Hoa hậu Thùy Tiên Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'