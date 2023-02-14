Đăng quang danh hiệu hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên được săn đón trong nước và quốc tế. Sự gần gũi, mộc mạc giúp cô nàng đến gần hơn với công chúng. Mọi bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên đều thu về lượt tương khủng.

Mới đây, trang Instagram cá nhân của Hoa hậu Thùy Tiên đã đạt 2 triệu follower và giúp cô trở thành một trong những nàng hậu có lượng người theo dõi lớn nhất trong số những nàng hậu của Việt Nam. Nàng hậu hào hứng chia sẻ niềm vui đặc biệt trong ngày Lễ tình nhân: "Cảm ơn 2M followers instagram. Valentine's vui vẻ nha cả nhà iu của kem".

Khán giả cho rằng Thùy Tiên rất xứng đáng có được sự yêu mến này bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước và sau khi có được vương miện danh giá, nàng hậu đã luôn cống hiến thời gian và sức lực cho những hoạt động xã hội.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng đồng loạt để lại chúc mừng trước thành tựu "hiếm có khó tìm" mà Thùy Tiên gặt hái được: "Nhớ ngày nào chỉ mới 70.000 followers, chúc mừng Thùy Tiên. Con số này cho thấy độ hot hiếm ai có được của Thùy Tiên. Đây là tin vui hoàn toàn xứng đáng với Thùy Tiên. Miss Grand của ông Nawat đến nằm mơ cũng chẳng có được thành tựu này".

Ngay cả khi đã hết nhiệm kỳ, cô dành hết thời gian cho những dự án giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngoài ra, Thùy Tiên cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để luôn dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Những hành động của Thùy Tiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả và đó chính là lý do khiến cho cô được nhiều người mến mộ như hiện tại.