Gần đây, người hâm mộ Hoa hậu Thùy Tiên đã rất bức xúc và lên tiếng bênh vực thần tượng khi bị đài KBS Hàn nói rằng cô nàng là trẻ mồ côi vì bị cha mẹ bỏ rơi.
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Vừa qua, thông tin hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện trên đài KBS khiến đông đảo người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào. Tuy nhiên, một số khán giả đã tinh ý phát hiện rằng đài KBS Hàn đã cố tình ''bi kịch hóa'' cuộc đời nàng hậu theo một cách quá đà.
Cụ thể, bản tin phát chi tiết cho biết Thùy Tiên bị bỏ rơi năm 4 tuổi và trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ly hôn. Không chỉ thế, KBS còn gọi Thùy Tiên là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Điều đó khiến khán giả bức xúc lên tiếng thay nàng hậu.
Bởi trước đó, theo Thùy Tiên chia sẻ cô không sống cùng bố mẹ sau khi hai người ly hôn. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ đề cập đến việc bị bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi. Thực tế, dù không sống cùng bố mẹ nhưng Thùy Tiên vẫn thường xuyên liên lạc với cả hai người. Bố mẹ của Thùy Tiên cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện cùng con gái sau khi cô đăng quang Miss Grand International 2021.
Hồi đầu tháng 4, bà Phạm Thị Gấm - mẹ ruột Thùy Tiên cũng đăng trên trang cá nhân bài viết đính chính về tin đồn bỏ rơi Thùy Tiên, để nhà nội nuôi. Theo đó, mẹ ruột nàng hậu chia sẻ: "Xin nhắc lại một lần nữa, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bỏ rơi con gái hay con trai dù cả hai đều không ở với tôi. Mẹ con tôi vẫn hạnh phúc bên nhau từ đó đến giờ".
Ngay sau khi nhận về ''cơn mưa'' chỉ trích từ người hâm mộ Việt, chia sẻ với tuyền thông, người đẹp cho biết nhà đài cũng đã liên hệ để hỏi về sự việc. Qua đó, nàng hậu cũng lên tiếng rằng đây là thông tin do đài KBS tự khai thác và biên tập nên cô không thể kiểm soát được. Mặc dù vậy, người đẹp cũng chia sẻ niềm vui khi được đài truyền hình Hàn Quốc và các khán giả xứ sở kim chi quan tâm.
Thùy Tiên cũng từng bộc bạch việc trưởng thành khi thiếu thốn tình cảm cha mẹ khiến cô trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn. Tuy nhiên, người đẹp luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành và cho cô những lời khuyên để hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Cùng với thái độ lạc quan và mang đến nhiều điều tích cực, Thùy Tiên hiện đang là nàng hậu được lòng công chúng Việt và cả người hâm mộ quốc tế.