Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên

Sao Việt 10/04/2023 19:10

Tại thời điểm hiện tại, các đại diện Việt Nam tại Miss International đều đã 'theo chồng bỏ cuộc chơi', tìm ra bến đỗ cho cuộc đời. Tuy nhiên, chỉ riêng Thùy Tiên vẫn im hơi lặng tiếng trong chuyện tình cảm.

Vào ngày 8/4 vừa qua, Á hậu Phương Anh - đại diện Việt Nam tại Miss International 2022 đã "đánh úp" khán giả khi công khai bạn trai và loạt ảnh được cầu hôn rất lãng mạn tại Phú Quốc. Được biết, bạn trai của Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ - con trai của hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TPHCM. Cặp đôi đã bên nhau hơn 1 năm và sẽ "về chung một nhà" vào cuối năm nay.

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 1

Thế là dàn đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss International lại có thêm một thành viên sắp lên xe hoa. Trước Phương Anh, Á hậu Thúy Vân, Tường San và gần đây nhất là Á hậu Thùy Dung đều đã yên bề gia thất được vài năm. Trong lúc này, dân tình bỗng nhắc đến một gương mặt quen thuộc đã từng là Miss International Vietnam - đó chính là Hoa hậu Thùy Tiên.

 

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 2

 

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 3

 

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 4

 

Thùy Tiên chia sẻ quan điểm về nhiều khía cạnh trong cuộc sống thế nhưng có thể thấy cô không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương của cá nhân. Vào khoảng thời gian đương nhiệm Miss Grand International, Thùy Tiên cô không có thời gian cho chuyện tình cảm do lịch trình làm việc quá bận rộn. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô lại càng bận rộn hơn cho những dự án mới. Theo dõi tin tức, có thể thấy cô nàng chăm chỉ làm từ thiện, tham gia các dự án cộng đồng và cả hoạt động nghệ thuật. 

 

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 5

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 6

Dàn Miss International Vietnam đều đã là 'hoa có chủ', netizen tò mò khi nào mới đến lượt Thùy Tiên - Ảnh 7

Lướt các trang mạng xã hội, có nhiều tin đồn cho rằng Thùy Tiên hiện tại đã có bạn trai nhưng nàng hậu chưa từng lên tiếng xác nhận về vấn đề này. Nhiều netizen cho rằng không quan trọng Thùy Tiên có công khai hay không, họ chỉ mong cô sẽ tìm được một người xứng đáng để có được chuyện tình viên mãn và hạnh phúc giống như các chị em Miss International Vietnam.

 

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Từ khóa:   sao việt miss international Việt Nam Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên

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